Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? Kurban Bayram tatili 9 gün tatil olur mu?

Ramazan Bayramı’nın manevi iklimini geride bıraktığımız bu günlerde, kamuoyunun odak noktası 2026 yılı Kurban Bayramı tarihlerine ve muhtemel tatil süresine çevrilmiş durumda. Peki Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? Kurban Bayram tatili 9 gün tatil olur mu?

Hem dini yükümlülüklerini yerine getirmeyi planlayan vatandaşlar hem de yılın ikinci yarısındaki en uzun dinlenme fırsatını değerlendirmek isteyen çalışanlar için Kurban Bayramı takvimi, stratejik bir önem arz etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi uyarınca, 2026 yılında Kurban Bayramı bahar aylarının sonuna, Mayıs ayının son haftasına denk gelmektedir.

2026 Kurban Bayramı Tarihleri ve Resmi Tatil Günleri

Mevcut takvim düzenlemeleri doğrultusunda, Kurban Bayramı süreci 26 Mayıs 2026 Salı günü idrak edilecek olan Arife Günü ile başlayacaktır. Dört gün sürecek olan bayramın takvimi ise şu şekilde netleşmiştir:

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 – Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 – Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 – Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 – Cumartesi

9 Günlük Tatil Beklentisi ve İdari İzin İhtimalleri

Bayramın birinci gününün Çarşamba gününe denk gelmesi, kamuoyunda uzun süreli bir tatil beklentisini de beraberinde getirmiştir. Yasal olarak Arife günü öğleden sonra başlayan ve Cumartesi akşamı sona eren 4,5 günlük resmi tatil sürecinin, idari kararlar neticesinde uzatılması ihtimali gündemdeki yerini korumaktadır.

 

Özellikle 25 Mayıs Pazartesi günü ve Arife günü olan 26 Mayıs Salı gününün tam gün idari izin kapsamına alınması durumunda, önceki ve sonraki hafta sonları ile birleşen 9 günlük kesintisiz bir tatil periyodu oluşabilecektir. Turizm sektörü ve vatandaşlar, hükümet kanadından gelecek resmi açıklamaları beklerken; şimdiden yapılan bu tarihsel öngörüler, seyahat ve kurban ibadeti planlamaları için kritik bir referans noktası oluşturmaktadır.
