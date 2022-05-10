Dünyada otel fiyatları bir yıl öncesine göre hızla artıyor. Bu durumun nedenleri arasında seyahat talebindeki ani artış, çalışan sıkıntısı ve oda azlığı var.

Koronavirüs pandemisinin en çok vurduğu sektörler arasında turizm sektörü de vardı. Ancak seyahatler hem de çok hızlı bir şekilde başlayınca dünya çapındaki oteller iş gücü sıkıntısı nedeniyle daha önce bastırılan talebi karşılamakta güçlük çekiyor, otel fiyatları ise hızla artıyor.

İngiltere Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) platformu ve ortak seyahat acentesi Butter Ekim 2020 ile Ekim 2021 arasında otel oda fiyatlarının %184 oranında arttığını tespit etti.

Business Insider’ın görüşünü aktardığı uzmanlar küresel otel odası fiyatlarındaki artışın, seyahat talebindeki ani tırmanışın yanı sıra oda azlığı ve personel eksikliğinden de kaynaklandığını söylüyor.

Ultra lüks seyahat acentesi UniqLuxe’nin kurucu ortağı Lim Hui Ting, birçok otelin hala tam kapasiteyle açılamadığını ve birçoğunun %60 ila %70 doluluk oranlarında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Azalan oda kapasitesinin nedenleri arasında pandemi sürecinde personel sayısının azaltılması da gösteriliyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosuna göre eğlence ve konaklama sektörü yüksek istifa oranıyla dikkat çekiyor. Bu durumun önemli bir nedeni ise pandemi sürecinde işten çıkartılan meslektaşlarının yerine daha fazla çalışmak zorunda kalan personelin tükenmişliği.

Ancak fiyatlardaki artışlar şu an için otel odalarına talebi sekteye uğratmış görünmüyor.

Lim, müşterilerin son iki yıldır seyahat etmeyi ertelediklerini ve kendilerini şımartmaya hevesli olduklarını ve yeni otel fiyatlarını kolay kabul ettiklerini belirtiyor, “Giriş seviyesindeki odalar tükense bile, daha yüksek kategorilerde rezervasyon yapmakta da sorun yok” diyor.

Şu an talep artsa da personel sıkıntısının oteller için uzun vadeli zararları olacak gibi görünüyor.

Lüks bir grup için çalışan 40 yaşındaki bir otel görevlisi şunları söylüyor: “Bu kadar çok misafir ve onlara hizmet verecek yeterli personel olmaması nedeniyle hizmet seviyelerinin düşmesi bekleniyor. Memnun kalmazlarsa bir daha rezervasyon yapmazlar. Oteller uzun vadede fiyatları düşürmek zorunda kalırlar.”

Bazı oteller ise iş gücü sıkıntısının üstesinden gelmek, personeli çekmek için temizlik ve mutfak pozisyonları için bonus ikramiyeler getiriyor.