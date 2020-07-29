Türk şirketleri son dönemde Türkiye’nin dış politikada önemli başlıklarından biri haline gelen Libya’daki yatırım fırsatlarına giderek daha fazla odaklanmaya başladı.

Daha iç savaş bitmeden uluslararası sermayenin radarına giren Libya ile uzun yıllara dayanan iş ilişkileri bulunan Türk şirketleri, yeni dönemden pay almak için kolları sıvamış durumda.

33 yıldır Libya ile ticaret yapan Karanfil Group, bu şirketlerin başında geliyor.

Libya’da özellikle enerji, gıda, sağlık, tekstil ve havacılık gibi pek çok alanda büyük fırsatlar olduğunu dile getiren Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, “Libya’da 120 milyar dolarlık yatırım fırsatı var” diye konuşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.