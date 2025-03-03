Lise öğrencilerinden örnek ekonomi projesi

Üsküdar Amerikan Lisesi (UAA) öğrencileri örnek bir girişimcilik projesine imza attı. Ekonomi alanında farkındalık kazandırmak hedefiyle, Üsküdar Amerikan Lisesi IB (Uluslararası Bakalorya) Ekonomi Öğretmeni Melis Evsen'in rehberliğinde, 11’inci sınıf öğrencileri Zeynep İyigün ve Zeynep Ela Yavaş tarafından “EconoFem” Programı başlatıldı.

UAA öğrencileri, IB Ekonomi derslerinde edindikleri bilgileri paylaşmak ve bu yolla toplumsal fayda sağlamak amacıyla EconoFem Programı’nı hayata geçirdi. Proje ekibi kısa zamanda büyüdü ve UAA’dan 8 gönüllü öğrencinin daha katılımıyla 10 kişilik bir topluluğa ulaştı.

GİRNE’DEN AMESTERDAM’A KATILIM

Türkiye'deki ilgilenen her kesimin ekonomik kavramları keşfetmesine ve günlük yaşamda bu bilgileri kullanmalarına destek olmak isteyen EconoFem girişimi, kısa sürede büyük ilgi gördü. Öğrencilerin hazırladığı müfredat ve eğitim materyalleriyle geçtiğimiz ay gerçekleşen beş haftalık ilk eğitim kuru büyük ilgi gördü. Online eğitimlere İstanbul'dan Girne'ye hatta Amsterdam'a kadar geniş bir katılım oldu. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 270'in üzerinde başvuru alan programda, katılımcılara ekonominin temel bilgilerini aktarıldı.

HEDEF EKONOMİK FARKINDALIK

EconoFem Programı kapsamında, öğrenmek isteyen herkesin erişimine açık ve ücretsiz ekonomi eğitimi programı düzenleniyor. Dersler, UAA IB Ekonomi dersi alan öğrenciler tarafından veriliyor. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara, eğitimlerini belgeleyen sertifikalar sunuluyor.

EconoFem, ekonomi bilgisini her yaştan insanın erişebileceği şekilde yaygınlaştırmayı ve bu alanda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Her kuru beş haftalık programdan oluşan derslerde; ekonomi tarihinden davranışsal ekonomiye, enflasyondan işsizliğe kadar pek çok temel kavram ele alınıyor. Ekonomi bilgisini geliştirmek isteyen herkes econofem.org web sitesini ziyaret ederek ya da @econofemm Instagram hesabını takip ederek detaylı bilgilere ulaşabilir, devam eden derslere kaydını yaptırabilir.

