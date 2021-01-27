Koronavirüs salgınının ağır şekilde etkilediği lokanta ve restoranlar için bugün bir destek paketi açıklandı. Peki, hangi lokanta ve restoranlar destek paketinden yararlanacak? Lokanta ve restoranlara ne kadar destek ödemesi yapılacak? İşte detaylar:

HANGİ LOKANTA VE RESTORANLARA ÖDEME YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada lokanta ve restoranlar için yapılacak destek ödemesi için şu bilgileri paylaştı:

“Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3’ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde bugüne kadar 46 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak her kesimden insanımıza aktardık. Salgının seyrinin endişe verici seviyelere çıkması, geçtiğimiz aylarda bizi daha sıkı tedbirler almaya ve uygulamaya yöneltti. Vaka ve hasta sayısının, salgının tehdit olmaktan çıkacağı seviyeye kadar gerilemesiyle yeniden normalleşme adımlarını atmaya başlayacağımız açıktır.”

Bunun için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyulması gerektiğine işaret eden Erdoğan, aşılanan kişi sayısının, toplumda genel koruma sağlayacak rakamlara ulaşmasının da önemli bir kriter olduğunu vurguladı.

RESTORAN VE LOKANTALARA NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan da twitter hesabından paylaştığı mesajda destek paketinin ayrıntılarına yer verdi. Elvan, twitter’dan paylaştığı mesajda lokanta ve restoranlar için destek ödemesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

2019 cironuz 3 milyon TL’nin altındaysa

2020 cironuz %50 ve üzerinde azaldıysa

2 bin-40 bin TL arasında hibe vereceğiz (tutar azalan cironun %3’üne göre hesaplanacak)

Lokanta, restoran ve kafe sahibi esnaflarımız, Sn Cumhurbaşkanımız sizler için yeni müjdeyi açıkladı. 1⃣2019 cironuz 3 milyon TL'nin altındaysa 2⃣2020 cironuz %50 ve üzerinde azaldıysa 3⃣2 bin-40 bin TL arasında hibe vereceğiz (tutar azalan cironun %3'üne göre hesaplanacak) pic.twitter.com/r9gWG1o6Zy — Lütfi Elvan (@lutfielvan) January 27, 2021

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN YORUMLAR

AA’nın haberine göre sektör temsilcileri, desteklerin özellikle küçük esnafa can suyu olabileceğini; orta ve büyük ölçekteki işletmeler için çarenin açılmaktan geçtiği görüşte.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, hükümetin yeme-içme sektörünü unutmamasının çok önemli olduğunu belirterek, açıklanan desteklerin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Orta ve büyük ölçekli işletmelerde ciro kaybının çok yüksek olduğunu ve bu restoranların paket servisle hayatını sürdürmesinin mümkün olmadığını dile getiren Bingöl, “Özellikle küçük esnafa can suyu olacak bu destekler için çok teşekkür ediyoruz. Ancak sektörde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için ilk fırsatta açılması gerekiyor.” dedi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yaptıkları iş birliği kapsamında restoranlarda sağlıklı ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasına yönelik iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Bingöl, “HES kodunun önlemler için yeterli olmadığı düşünülüyorsa güven belgesi alan işletmeler açılmalı. Katı kurallar getirilmeli ve buna uymayanlar gerekirse kapatılmalı.” diye konuştu.

Bingöl, kira yardımı ve benzeri desteklerin tüzel ve şahsi işletmelere verildiğini kaydederek, şirket adına kayıtlı işletmelere de bu desteğin verilmesi çağrısında bulundu.

BÜYÜK İŞLETMELERİN TALEBİ

Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer ise restoran, kafe ve lokanta sektörünün desteklenmesi konusunda alınan bir kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasını “sektöre verilen önem” açısından çok önemli bulduklarını söyledi.

Söz konusu desteklerin özellikle küçük esnaflara yönelik olduğunu ve onların yaralarına bir nebze de olsa merhem olabileceğini dile getiren Demirer, kendilerinin ise açılmayı beklediklerini bildirdi.

Demirer, 15 Mart’ta yasaklar başlayalı bir yıl dolacağını, bu sürede 7 ay kapalı kalmış olacaklarını, açık kaldıkları dönemi de kısıtlamalarla geçirdiklerini anlatarak, şu taleplerde bulundu:

“Şu anda restoranların açılması konusunda olumlu bir gelişme yaşanacağını öngörmüyoruz. Orta ve büyük ölçekteki işletmeler ile kurumsal firmalar sektörde en yüksek istihdamı sağlıyor ve en çok vergiyi veriyor. Ne zaman açılacağız bilmiyoruz ancak açtıktan sonra 2021 sonuna kadar KDV indirimine devam edilmeli, işçi ve işveren için SGK’ya ödenen primler alınmamalı. 2021’den sonra sektöre verilen bu desteklerin karşılığı mutlaka alınır. Ayrıca şubatta ilk taksiti dolacak olan yapılandırmaların ödemeleri en az hazirana kadar ertelenmeli.”

SON DERECE ANLAMLI DESTEK

Gastronomi Turizm Derneği Üyesi Ahmet Sait Tütünci de, desteğin son derece anlamlı olduğunu belirterek, “Binlerce esnafa adeta can simidi gibi gelecek bu destekler çok önemli.” dedi.

Salgın sürecince kapalı kalan esnaf için nakdi yardımların ve hibelerin sektör için ümit verdiğini dile getiren Tütünci, restoranların açılması konusunda da talepte bulundu.