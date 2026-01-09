Maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ayın kaçında verilecek?

Memur Emeklileri (4C)

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında aldıkları için Ocak başında henüz zam oranları netleşmemişti. Bu nedenle:

Maaş Farkları: Ocak ayının ilk haftasında aldıkları eski maaş ile zamlı maaş arasındaki fark, SGK tarafından açıklanacak bir takvimle Ocak ayı sonuna doğru ayrıca yatırılacak.

3. SSK ve Bağ-Kur Emeklileri (4A - 4B)

Bu gruptaki emekliler, her zaman olduğu gibi tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde maaşlarını alacaklar. Bu ayki ödemeler doğrudan %12,19 zamlı (ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle birlikte) yatacak:

SSK Emeklileri: 17 - 26 Ocak tarihleri arasında.

Bağ-Kur Emeklileri: 25 - 28 Ocak tarihleri arasında

Bugün (9 Ocak 2026) TBMM'ye sunulan teklifle, en düşük emekli maaşının 20.000 TL'ye yükseltilmesi kararlaştırıldı. Kanun teklifinin hızla yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Bu sayede, kök maaşı düşük olan emekliler de Ocak ayı ödeme döneminde (17-28 Ocak arası) yeni rakam olan 20.000 TL'yi hesaplarında görebilecekler.