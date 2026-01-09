Maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ayın kaçında verilecek?

Bugün (9 Ocak 2026) itibarıyla milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Mevcutta 16.881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. AK Parti tarafından Meclis'e sunulan teklife göre, en düşük emekli aylığının 20.000 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor.
Ocak 2026 itibarıyla netleşen zam oranlarının ardından, milyonlarca memur ve emekli için ödeme takvimi de belli oldu. Bu ay itibarıyla zamlı maaşlar ve oluşan maaş farkları kademeli olarak hesaplara yatırılacak.
Memurlar (Çalışanlar)
Çalışan memurlar için bu ay iki farklı ödeme kalemi bulunuyor:
Zamlı Maaş: 15 Ocak 2026 tarihinde, %18,60 zamlı olarak ve varsa 1.000 TL'lik ek artışla birlikte ödenecek.
14 Günlük Maaş Farkı: 1 Ocak - 14 Ocak tarihleri arasındaki katsayı artışından kaynaklanan farklar, genellikle maaşla birlikte veya en geç Ocak ayının son haftasına kadar yatırılacak.
Memur Emeklileri (4C)
Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında aldıkları için Ocak başında henüz zam oranları netleşmemişti. Bu nedenle:
Maaş Farkları: Ocak ayının ilk haftasında aldıkları eski maaş ile zamlı maaş arasındaki fark, SGK tarafından açıklanacak bir takvimle Ocak ayı sonuna doğru ayrıca yatırılacak.
3. SSK ve Bağ-Kur Emeklileri (4A - 4B)
Bu gruptaki emekliler, her zaman olduğu gibi tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde maaşlarını alacaklar. Bu ayki ödemeler doğrudan %12,19 zamlı (ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle birlikte) yatacak:
SSK Emeklileri: 17 - 26 Ocak tarihleri arasında.
Bağ-Kur Emeklileri: 25 - 28 Ocak tarihleri arasında
Bugün (9 Ocak 2026) TBMM'ye sunulan teklifle, en düşük emekli maaşının 20.000 TL'ye yükseltilmesi kararlaştırıldı. Kanun teklifinin hızla yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Bu sayede, kök maaşı düşük olan emekliler de Ocak ayı ödeme döneminde (17-28 Ocak arası) yeni rakam olan 20.000 TL'yi hesaplarında görebilecekler.