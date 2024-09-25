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Mahfi Eğilmez, 'Brad Pitt'e bunu yapan bize ne yapmaz' diyerek uyardı

İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e yayınında sosyal medyada yaygınlaşan dolandırıcılara karşı uyardı.

25 Eylül 2024 | 20:00
Mahfi Eğilmez, 'Brad Pitt'e bunu yapan bize ne yapmaz' diyerek uyardı

Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi. Sosyal medyada kendi adı kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı uyaran Eğilmez, "Birkaç haftadır başımda böyle bir şey var. Sosyal medya ortamlarında yatırım tavsiyesi veriyormuşum gibi reklamlar dönüyor. Hesaptan bilgiler verdiğim anlatılıyor. Bunların benimle hiçbir ilgisi olmadığını duyurdum. Whatsapp grupları kurup belli hisseleri tavsiye ediyorlar. Ben tavsiye etmişim zannederek alıyorlar fiyatı yükselince satıp para kazanıyorlar. Çok yayıldı, dikkat etmek lazım. Siber suçlar dairesine iki gün önce bildirdim. Bir haber çıktı. İspanya'da iki kadın Brad Pitt'le konuştuğunu zannederek 325 bin euro kaptırdı. Brad Pitt'e bunu yapan bize ne yapmaz. Bu tip dolandırıcılıklar için kamu spotu yapılmalı" dedi.

Dolandırıcıların üç yöntemi

Ekonomist Tuncay Turşucu da yayına bağlanarak dolandırıcılık için üç yöntemi anlattı: "Üç yöntemden birisi Mahfi Bey'in anlattığı. Diğeri ücretsiz grup oluşturuluyor. Sohbetler ediliyor. Çok daha detaylı analizimizi ayrı bir grupta yapıyoruz şeklinde ücretli üyelik olarak atıyorlar. Herkesten aidat alıyorlar. Bir hisse senedi önerisi için. Buradan gelir elde ediliyor. Önerilen hisseler sığ hisseler. Bin kişi 1000 lirayı soksa o hisseyi yükseltecek. Adamın her söylediği yükseliyor diye saygınlık elde ediliyor. Üçüncü yöntem önünüze bir form çıkarıyorlar. Amaç verilerini almak. Bunu da satıyorlar. Buradan da gelir elde ediliyor. Bu üç amaç var. "

Eğilmez, Çin'de deflasyon endişelerine ilişkin olarak "Fed, ECB faiz indiriyor. Bunlar enflasyonu düşük ülkeler. Buralarda faiz düşüren bir ekip var. Bir de faiz artıranlar var Japonya, Brezilya, Rusya. Bunlarda enflasyon endişesi var. Japonya daha da karışık, büyüme düşük. Çin büyümesi elden gitmiş bir ülke, o yüzden faiz düşüren ekibe dahil oldu. Çin'in borcu GSYH'nin üç katı. Çin böyle bir yerde sıkıştı, o da faizi indirerek enflasyonu canlandırma yolunu tercih ediyor" diye konuştu.

OECD'nin, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürmesiyle ilgili değerlendirme yapan Eğilmez "Türkiye faizde frene bastığı için yavaşlayacak bunu bekliyoruz. Yüzde 3,2'yi bile iyimser bulurum. 2025'in ilk çeyreğinde sıkılığın devam edeceğini ondan sonra bu kadar devam edemeyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın eylül ayı sektörel enflasyon verilerini yorumlayan Eğilmez şunları söyledi: "Büyümenin artacağı, cari açığın yükseleceği bir yerde yıl sonunu 20 ile birlikte bitirmek için çok daha sıkı para politikası lazım. Siyasetçi büyümenin eksiye ses çıkarmayacaksa olabilir."

"BDDK ve Merkez Bankası'nın hamleleri çelişkili değil"

BDDK ve Merkez Bankası'nın son hamlelerine yönelik konuşan Eğilmez, "Ben çok çelişkili olduğunu düşünmüyorum. BDDK getirdiği ek bir şey vardı, onu kaldırdı. Merkez Bankası dövizde zorunlu karşılığı artırarak döviz üzerindeki baskıyı artırmaya karar vermiş gözüküyor. Bankalar mevduat faizini düşürmeye başladılar. 50 idi 40'lara geldiler. Bu hamle onlara bir ilave yük getiriyor. Faizi artırmaları anlamlı değil, muhtemelen kredi faizleri artacak" şeklinde konuştu.

Merkez Bankası'nın faizi sabit bıraktığı geçen haftaki toplantıya ilişkin karar metnini değerlendiren Eğilmez, "Metni okuduğum zaman MB'nin en fazla dikkatimi çeken şeyi risk vurgusu var. Öteki vurgular çok da şahin diyeceğimiz şeyler değil. MB önümüzdeki dönemi riskli görüyor. Benim görebildiğim o" dedi.
 

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) 'olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' hakkında açıklama
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Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
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