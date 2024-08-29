ARA
DOLAR
34,08
0,08%
DOLAR
EURO
37,79
-0,78%
EURO
GRAM ALTIN
2763,32
0,76%
GRAM ALTIN
BIST 100
9725,11
-0,33%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Mahfi Eğilmez'den IMF raporu değerlendirmesi

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, IMF'in Türkiye raporunu değerlendirdi. Eğilmez 'Ücretleri enflasyon kadar artırmayarak sadece sosyal gerilimi artırırız. Yoksullukla savaşan ücretliye düşük zam yaparak enflasyonla mücadele edilemez" dedi

29 Ağustos 2024 | 12:20
Mahfi Eğilmez'den IMF raporu değerlendirmesi

Eski Hazine Müsteşarı, akademisyen ve yazar Dr. Mahfi Eğilmez, IMF’nin Türkiye raporuna ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmeler yaptı. Eğilmez raporda, Haziran 2023’ten bu yana atılan adımlardan övgüyle söz edildiğini anımsatırken, daha sıkı adımlar atılmasının önerildiğini ifade etti. Mahfi Eğilmez, IMF’nin “ücretlilere yapılacak zamların geçmiş enflasyona göre değil gelecekte beklenen enflasyona göre yapılması” yolundaki önerisine yönelik şu soruları gündeme taşıdı. Eğilmez'in paylaşımları şöyle:

Peki ama bu geçmişteki enflasyonu kim yaşadı? Ücretli her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında sürekli geriye gitmedi mi? Geçmişin tazminatını onlara ödemek gerekmiyor mu?

IMF'nin görevi elbette ülkenin sosyal ve siyasal yapısıyla ilgili öneri getirmek değil. Görevleri ekonomiyle sınırlı. O nedenle IMF'nin yapısal uyumlandırmasıyla benim önerdiğim yapısal reformlar arasında dağlar kadar fark var.

Ekonomide istediğiniz önlemi alın, kalıcı çözümler ancak ve ancak doğru bir sosyal, siyasal ve ekonomik çerçeve içinde hareket edilerek alınabilir.

Ücretleri enflasyon kadar artırmayarak sadece sosyal gerilimi artırırız. Vergisini ödememiş, kayıt dışına çıkmış, bu yolla elde ettiği geliri servetine eklemiş ve bunu bir marifetmiş gibi lüks otomobillerle, evlerle, eşyalarla sergileyen insanların bu kayıt dışı varlıklarını servet beyanı getirerek yakalayıp vergilendirmek yerine yoksullukla savaşan ücretliye düşük zam yaparak enflasyonla mücadele edilemez.

Hâlâ yüksek olan enflasyon ataletiyle mücadele edilmesi gerekiyor. Fiyatların, ücretlerin ve diğer sözleşmelerin (kiralar gibi) yıllık olarak ve ileriye dönük enflasyona göre belirlenmesi, beklentilerin sıfırlanması ve rekabet gücünün korunması açısından kilit önem taşıyor.

Göreli fiyatlar ayarlandıktan sonra, geriye dönük endeksleme ortadan kaldırılmalı ve kamu sektörü tarafından yönetilen fiyatlar üretim ve bakım maliyetleriyle uyumlu hale getirilmelidir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2763,32 0,76%
  • ALTIN ONS 2521,69 0,67%
  • BIST 100 9725,11 -0,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,522 -0,043%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34564 -0,18248%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,36 -0,1009%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,0839 0,0791%
  • EURO/DOLAR 1,1088 -0,2918%
  • EURO/TURK LIRASI 37,7908 -0,7844%
  • STERLIN/DOLAR 1,31824 -0,05762%
Borsa Haberleri
Hitit Bilgisayar'dan SPK başvurusu
Borsa İstanbul'dan VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları
Geliri rekor tazeledi, 50 milyar dolarlık hisse geri alımı duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: İşte saat saat takip edilecek veriler
Enerjisa Enerji'den ilk yarı değerlendirmesi
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (28 Ağustos)
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Sasa Polyester'den (SASA) 8 milyon lotluk geri alım
TAB Gıda'dan 2. çeyrek değerlendirmesi
Astor Enerji'den ikinci çeyrek değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (28 Ağustos)
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü avansı kararı
SPK'den 1 şirkete bedelli, 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
AHES GYO (AHSGY) ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi: Beklenti ne?
GERİ
İLERİ
Hitit Bilgisayar'dan SPK başvurusu
Borsa İstanbul'dan VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları
Geliri rekor tazeledi, 50 milyar dolarlık hisse geri alımı duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: İşte saat saat takip edilecek veriler
Enerjisa Enerji'den ilk yarı değerlendirmesi
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (28 Ağustos)
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Sasa Polyester'den (SASA) 8 milyon lotluk geri alım
TAB Gıda'dan 2. çeyrek değerlendirmesi
Astor Enerji'den ikinci çeyrek değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (28 Ağustos)
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü avansı kararı
SPK'den 1 şirkete bedelli, 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
AHES GYO (AHSGY) ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi: Beklenti ne?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL