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Mahfi Eğilmez'den önemli uyarı: Asla bu sahtekarlara inanmayın

İktisatçı Mahfi Eğilmez, adını ve fotoğrafını kullanan dolandırıcılara karşı uyardı: Yalanlamama rağmen bu sahtekârlığa devam ediyorlar. Asla bu sahtekârlara inanmayın.

20 Eylül 2024 | 19:13
Son Güncellenme: 20 Eylül 2024 | 19:15
Mahfi Eğilmez'den önemli uyarı: Asla bu sahtekarlara inanmayın

Dolandırıcılar özellikle son dönemde kamuoyunun yakından tanıdığı uzmanların, şirketlerin, iş insanlarının isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak hesaplar açıyorlar. İktisatçı Mahfi Eğilmez'den de adını ve fotoğrafını kullananan sahtekarlara karşı uyarı geldi. Eğilmez kendi fotoğrafıyla oluşturulmuş, dolandırıcılık amaçlı bir görseli paylaştı ve "Yalanlamama rağmen bu sahtekârlığa devam ediyorlar. Asla bu sahtekârlara inanmayın" dedi.

TELEGRAM'DA DA SAHTE HESAP AÇILMIŞ

Eğilmez, kendi adına Telegram'da da sahte hesap açıldığını belirtiyor. Bir paylaşımında şu uyarıyı yapıyor: Günaydın değerli dostlar. Telegramda da adıma sahte hesap açılmış olduğunu öğrendim. Ben Telegrama üye bile değilim. Beni izleyenler, tanıyanlar bilirler ama buradan son bir kere daha duyurayım. http://mahfiegilmez.com benim bloğum ve @mahfiegilmezbenim X adresimdir. Instagram ve facebook'da hesabım olmasına karşın bu sosyal medya araçlarını hemen hemen hiç kullanmıyorum. Ama hepsinden önemlisi ben hiç kimseye hisse önerisi veya yatırım tavsiyesi vermiyorum. O iş benim uzmanlık alanımla ilgili değil. O nedenle benim adıma açılan ve bu tür tavsiyeler veren, yönlendirmeler yapan hesaplara asla inanmayın. Böyle bir duyuruyu defalarca yapmak zorunda kalıp zamanınızı aldığım için özür dilerim, saygılarımla.
 

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SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Yeni politikalar büyümeye yansıdı
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı
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