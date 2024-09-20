Mahfi Eğilmez'den önemli uyarı: Asla bu sahtekarlara inanmayın

Dolandırıcılar özellikle son dönemde kamuoyunun yakından tanıdığı uzmanların, şirketlerin, iş insanlarının isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak hesaplar açıyorlar. İktisatçı Mahfi Eğilmez'den de adını ve fotoğrafını kullananan sahtekarlara karşı uyarı geldi. Eğilmez kendi fotoğrafıyla oluşturulmuş, dolandırıcılık amaçlı bir görseli paylaştı ve "Yalanlamama rağmen bu sahtekârlığa devam ediyorlar. Asla bu sahtekârlara inanmayın" dedi.

Yalanlamama rağmen bu sahtekârlığa devam ediyorlar. Asla bu sahtekârlara inanmayın. pic.twitter.com/ho6d5fHgeZ — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) September 18, 2024

TELEGRAM'DA DA SAHTE HESAP AÇILMIŞ

Eğilmez, kendi adına Telegram'da da sahte hesap açıldığını belirtiyor. Bir paylaşımında şu uyarıyı yapıyor: Günaydın değerli dostlar. Telegramda da adıma sahte hesap açılmış olduğunu öğrendim. Ben Telegrama üye bile değilim. Beni izleyenler, tanıyanlar bilirler ama buradan son bir kere daha duyurayım. http://mahfiegilmez.com benim bloğum ve @mahfiegilmezbenim X adresimdir. Instagram ve facebook'da hesabım olmasına karşın bu sosyal medya araçlarını hemen hemen hiç kullanmıyorum. Ama hepsinden önemlisi ben hiç kimseye hisse önerisi veya yatırım tavsiyesi vermiyorum. O iş benim uzmanlık alanımla ilgili değil. O nedenle benim adıma açılan ve bu tür tavsiyeler veren, yönlendirmeler yapan hesaplara asla inanmayın. Böyle bir duyuruyu defalarca yapmak zorunda kalıp zamanınızı aldığım için özür dilerim, saygılarımla.

