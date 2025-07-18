Maliyeti kısmanın yolunu buldu: Bina yıkma sahnesi ucuza geldi

The Guardian'ın haberine göre, Sarandos, şirketin 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin bilançonun konuşulduğu toplantısında, AI teknolojisine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Sarandos, Netflix'in "The Eternaut" isimli orijinal bilim kurgu dizisinde, bir binanın yıkılışını gösteren sahnede üretken yapay zekadan faydalanıldığını açıkladı.

Sarandos bu sahneyle, şirketin orijinal bir yapımında ilk defa yapay zeka üretimi bir nihai görüntünün ekranda yer aldığını söyledi.

Bu sayede harcamaların düştüğünü ve sahnenin daha hızlı ortaya çıktığını ifade eden Sarandos, sonucun "heyecan verici" olduğunu kaydetti.