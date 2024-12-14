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  • Mango'nun İstanbul doğumlu kurucusu dağ kazasında hayatını kaybetti

Mango'nun İstanbul doğumlu kurucusu dağ kazasında hayatını kaybetti

Türkiye'de de çok sayıda mağazası bulunan, İspanya'nın en önemli tekstil firmalarından Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı olan 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay, bir dağ gezisi sırasında yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

14 Aralık 2024 | 21:48
Son Güncellenme: 14 Aralık 2024 | 22:16
Mango'nun İstanbul doğumlu kurucusu dağ kazasında hayatını kaybetti

İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yıllardır yaşamını Barselona'da sürdüren İsak Andiç'in Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yapılan bir gezi sırasında yaklaşık 100 metreden düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi. Katalonya özerk hükümeti başkanı Salvador İlla Roca, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderliğiyle Katalonya'nın büyümesine ve dünyada tanınmasına katkıda bulunan ve kararlı bir iş adamı olan Isak Andic'in kaybından dolayı dehşete düştük. Katalan ve küresel moda sektöründe silinmez bir iz bıraktı. Ailesine, arkadaşlarına ve Mango ekibine, hükümetim adına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

  • Hello!'nun haberine göre grup yürüyüş için sabahın erken saatlerinde yola çıkmıştı. 
  • Ünlü iş insanının eşi ve oğlu hemen acil servis ekiplerine haber verdi ancak kurtarma ekiplerinin ona ulaşması için saatler geçti.
  • Mango CEO'su Tony Ruiz yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İsak hepimiz için bir örnek oldu. Aramızdan ayrılması büyük bir boşluk yarattı. Hepimiz onun mirası ve başarılarının şahidiyiz. Mango'nun onun arzuladığı ve gurur duyacağı bir proje olmaya devam etmesini sağlamak yerine getireceğimiz en iyi saygı duruşudur".
  • İstanbul doğumlu girişimci, hızlı moda imparatorluğunun temellerini 1972 yılında kardeşi Nahman ile birlikte attı.

İspanya'nın en zengin 5. ismiydi

  • Euronews'in haberine göre 1953 yılınnda, İstanbul'da yaşayan Sefarad Yahudisi bir ailede dünyaya gelen Andiç Ermay, 1969 yılında İspanya'nın Barselona şehrine göç etti ve burada kardeşi Nahman ile birlikte el işlemeli tişörtler ve takunyalar satmaya başladı. 
  • Barselona ve Madrid'de mağazalar açan, sonrasında kendi markaları olan Isak Jeans'i kuran ve 1984 yılında girişimci arkadaşı Enric Cusí ve kardeşiyle ortaklığa giren Andiç Ermay, tüm mağazalarının adını Mango olarak değiştirdi.
  • Kate Moss, 2011'de markanın yüzü olarak tanıtıldı ve dünya çapında popülerliğinin artmasına yardımcı oldu. (Fotoğraf: Isak Andic, Kate Moss ve Terry Richardson 17 Mayıs 2011'de Mango'nun Paris düzenlenen yeni koleksiyon lansmanına katılmışlardı. (Getty Images)
  • Andic, 2018'de ülkeye yaptığı katkılardan dolayı Fransa tarafından şövalyelik unvanına layık görüldü.
  • Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş adamı olarak gösterilmişti.
  • Şirketin web sitesine göre Mango'nun 120'den fazla pazarda mağazası bulunuyor. Şirketin 2023'teki satışları 3,2 milyar doları aştı.
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Borsada cuma günü geri alım yapan 8 şirket (13 Aralık)
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