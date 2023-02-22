Marmara'da deprem riski istatistiksel olarak ne kadar?

Prof. Dr. Kalafat, Haber Global'de "Bu hareketlilik, İstanbul'a doğru, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na doğru bir baskıda tetikleyici ya da zamanı kısaltan bir unsur mudur?" sorusunu şöyle yanıtladı:

Yok, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Ama biz burada mesela bahsettiğimiz alanda bir deprem beklerken örneğin Kuzey Anadolu Fayı'nın orta kesiminde de bir deprem olabilir. Dolayısıyla bunu söyleyebilmek mümkün değil.



Ama biz burada mesela bahsettiğimiz alanda bir deprem beklerken örneğin Kuzey Anadolu Fayı'nın orta kesiminde de bir deprem olabilir. Dolayısıyla bunu söyleyebilmek mümkün değil. Ama bizim bildiğimiz Marmara Denizi kaynaklı bir deprem olacaktır. Bunun tehlikesi bellidir. Bununla ilgili, fay oradan geçti, buradan geçti diye konuşmamıza gerek yok. Tehlike bellidir Marmara'da. Marmara Denizi'nin içerisinden geçen bir kol ki bu kol 7'nin üzerinde bir deprem üretecektir.



Bunun yeri bellidir ama zamanını söyleyebilmemiz mümkün değil.



Yalnızca yapabildiğimiz istatistiksel çalışmalardır. Bu da 2030'a kadar yüzde 64 olasılık, 2050'ye kadar yüzde 75 olasılık, 2090'a kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır.