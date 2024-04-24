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Marmara ve Ankara için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaparken Ankara Valiliği, bugün il genelinde toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

24 Nisan 2024 | 10:42
Marmara ve Ankara için toz taşınımı uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bugün Ankara il genelinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Marmara Bölgesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde toz taşınımı beklendiği bildirildi.

Açıklamada, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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