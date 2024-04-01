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Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Beklenti ne?

Enflasyon rakamları, memur ve emekli maaşları ve iş yeri kira artış oranları başta olmak üzere pek çok kalemi doğrudan etkiliyor. Peki, Mart 2024 enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ekonomist beklentileri ne?

01 Nisan 2024 | 12:22
Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Beklenti ne?

Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. 

TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini 3 Nisan Çarşamba günü açıklayacak. 

Mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

 AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 4,53 artış kaydetmişti.

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