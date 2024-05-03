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  • Mayıs 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Mayıs işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Mayıs 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Mayıs işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

2024 Mayıs ayı kira artış oranı için gözler TÜİK enflasyon rakamlarındaydı. 2024 Mayıs işyeri kira artış oranı bugün açıklanan enflasyon oranları ile belli oldu. İşte 2024 Mart işyeri kira artış oranı hesaplama örneği...

03 Mayıs 2024 | 09:58
Son Güncellenme: 03 Mayıs 2024 | 11:06
Mayıs 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Mayıs işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Kira sözleşmesi yenileyecekler tarafından Nisan ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Mayıs ayının ilk haftasında TÜİK tarafından belirlenen nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kira hesaplamalarında. Bu ay kira kontratı yenileyecek iş yeri sahipleri açıklanan bu orana göre sözleşmelerini yenileyecek. İşte TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Mayıs 2024 işyeri kira artış oranı...

2024 MAYIS AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

İş yerleri için zam oranı; artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplamaktadır. Örneğin zam Mayıs ayında yapılacaksa TÜİK’in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Nisan ayındaki 12 aylık ortalamalara göre, yani yüzde 59,64 oranında artış yapılabilecektir.

2024 MAYIS AYI İŞYERİ KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2024
TÜFE Kira Artış Oranı: % 59,64
Kira Artış Tutarı:  5.596,40 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı:  15.596,40 TL

KONUT KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulamaya 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek.

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