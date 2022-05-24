McDonald’s, 32 yıl sonra Rus pazarından çıkacağını duyurmuştu. Fast food devi, şu anda Sibirya’da 25 McDonald’s restoranını işleten Alexander Govor‘un, firmanın restoranlarını ve personelini devralacağını, yeni bir marka altında işleteceğini açıklamıştı.

Rus basınına yansıyan haberlere göre Rusya’daki bazı restoranlardan McDonald’s tabelaları sökülmeye başladı. 800’den fazla restorandan McDonald’s’ın ikonik altın kemer logosu kaldırılacak.

Rus gazetesi Izvestiya’nın haberine göre ise Rusya’daki McDonald’s restoran zinciri için yeni bir isim belirlendi. İşaret olarak iki Latin harfi kullanılacak ve adı Mc olacak.

Izvestiya’nın kaynağına göre ana şirket projenin geliştirilmesinde yer aldı. Restoranlardaki menü çok fazla değişmeyecek ve yemeklerin isimleri klasik McDonald’s menüsüne mümkün olduğunca yakın olabilecek.

Haberde yer alan iddialara göre Amerikan şirketinin bir seçeneği var birkaç yıl içinde varlıklarını geri satın alabilecek.