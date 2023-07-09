ARA
Bist 100
6187,09
0,75%
Bist 100
Dolar/TL
26,0625
-0,0836%
Dolar/TL
Euro/TL
28,5906
0,6407%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,097
0,7453%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1613,66
0,69%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Meclis, memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren teklif için mesai yapacak

Meclis, memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren teklif için mesai yapacak

TBMM Genel Kurulu, memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

09 Temmuz 2023 | 16:29
0
Meclis, memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren teklif için mesai yapacak

Meclis, yasama ve denetim faaliyetlerini yürüteceği yoğun bir haftaya giriyor. Haftalık çalışmasına 11 Temmuz Salı günü başlayacak Genel Kurul'da 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

  • Teklife göre, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak.
  • Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla tüm taşıtlarda 2023 yılı için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınacak.
  • Kovid-19 hastalığının Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla kanunlar kapsamında verilen ve 9 Kasım 2022 tarihinden önce tahsil edilen idari para cezaları iade edilecek.
  • Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.
  • Konut kiralarında uygulanacak kira bedelini yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılacak.
  • 31 Temmuz itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.
  • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 11 Temmuz Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Teklifin komisyonda kabul edilmesinin ardından bu hafta Genel Kurul gündemine gelmesi ve yasalaşması bekleniyor.
  • Teklifin yasalaşmasıyla Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yapılan harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödeneğin ilgili kamu idare bütçelerine eklenmesi öngörülüyor.

Uluslararası anlaşmalara dair kanun tekliflerinin de Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

TBMM Dilekçe Komisyonu ise sözcü seçimi için toplanacak.

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1613,66 0,69%
  • ALTIN ONS 1925,89 0,79%
  • BIST 100 6187,09 0,75%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,0625 -0,0836%
  • EURO/TURK LIRASI 28,5906 0,6407%
  • EURO/USD 1,097 0,7453%
  • INGILIZ STERLINI 1,28415 0,79631%
  • JAPON YENI 142,129 -1,349%
  • KANADA DOLARI 1,32785 -0,70182%
  • RUS RUBLESI 91,26 0,0109%
Günün En Çok Okunanları
Ne sedan, ne hatchback: Tercih değişiyor, fark açılıyor...
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Threads'in 48 saatte ulaştığı muazzam rakam neden endişe verici olabilir?
Threads'in 48 saatte ulaştığı muazzam rakam neden endişe verici olabilir?
BIST 100'de bu hafta en çok artan 3 hisse (3-7 Temmuz)
BIST 100'de bu hafta en çok artan 3 hisse (3-7 Temmuz)
Memur, emekli maaşı, MTV, kira.. Teklif Komisyon'da kabul edildi
Memur, emekli maaşı, MTV, kira.. Teklif Komisyon'da kabul edildi
Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL'ye yükseltildi
Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL'ye yükseltildi
Okulların açılma tarihi belli oldu: MEB takvim paylaştı
GERİ
İLERİ
Ne sedan, ne hatchback: Tercih değişiyor, fark açılıyor...
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Threads'in 48 saatte ulaştığı muazzam rakam neden endişe verici olabilir?
BIST 100'de bu hafta en çok artan 3 hisse (3-7 Temmuz)
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Threads'in 48 saatte ulaştığı muazzam rakam neden endişe verici olabilir?
BIST 100'de bu hafta en çok artan 3 hisse (3-7 Temmuz)
Memur, emekli maaşı, MTV, kira.. Teklif Komisyon'da kabul edildi
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Threads'in 48 saatte ulaştığı muazzam rakam neden endişe verici olabilir?
BIST 100'de bu hafta en çok artan 3 hisse (3-7 Temmuz)
Memur, emekli maaşı, MTV, kira.. Teklif Komisyon'da kabul edildi
Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL'ye yükseltildi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL