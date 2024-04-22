ARA
Bist 100
9530,47
0%
Bist 100
Dolar/TL
32,5259
0,4394%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7507
0,5416%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0683
0,0932%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2489,45
1,07%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor

Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor

TBMM'de bu hafta gündem yoğun.

22 Nisan 2024 | 09:48
Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor

Hafta boyunca Meclis'te 23 Nisan etkinlerine ilişkin kutlamalar yapılacak. 

Meclis Genel Kurulu'nda Çarşamba günü enerji alanındaki yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak. Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor. Düzenlemeye göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek. 

Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri de var. Onlardan biri Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak. Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak. 

Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak. 

Bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanan diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişiklikler içeriyor.

Sabah Kahvesi bültenine 'ücretsiz' üye olun, güne piyasalar açılmadan daha fazla haberle başlayın! Üyelik için TIKLAYIN 


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2489,45 1,07%
  • ALTIN ONS 2380,44 0,81%
  • BIST 100 9530,47 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,276 -0,066%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37513 -0,14958%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,26 0,1011%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,5259 0,4394%
  • EURO/DOLAR 1,0683 0,0932%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7507 0,5416%
  • STERLIN/DOLAR 1,24671 0,108%
Günün En Çok Okunanları
Alışverişte 'IBAN'a gönder' uyarısı
Bu hafta temettü ödemesi kesinleşen 5 şirket
Bu hafta temettü ödemesi kesinleşen 5 şirket
Yapay Zeka & İnsan: Havada F-16 ile it dalaşına girdiler
Yapay Zeka & İnsan: Havada F-16 ile it dalaşına girdiler
Konut sitelerine şarj ünitesi nasıl kuruluyor?
Konut sitelerine şarj ünitesi nasıl kuruluyor?
Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? 7 finalist model
Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? 7 finalist model
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 personel alacak (Başvuru tarihleri ve branş dağılımı)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 personel alacak (Başvuru tarihleri ve branş dağılımı)
Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK'tan 236 personel alımı duyurusu
Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK'tan 236 personel alımı duyurusu
Küresel piyasalar haftaya nasıl başladı? Hangi veriler takip edilecek?
GERİ
İLERİ
Alışverişte 'IBAN'a gönder' uyarısı
Bu hafta temettü ödemesi kesinleşen 5 şirket
Yapay Zeka & İnsan: Havada F-16 ile it dalaşına girdiler
Konut sitelerine şarj ünitesi nasıl kuruluyor?
Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? 7 finalist model
Bu hafta temettü ödemesi kesinleşen 5 şirket
Yapay Zeka & İnsan: Havada F-16 ile it dalaşına girdiler
Konut sitelerine şarj ünitesi nasıl kuruluyor?
Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? 7 finalist model
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 personel alacak (Başvuru tarihleri ve branş dağılımı)
Yapay Zeka & İnsan: Havada F-16 ile it dalaşına girdiler
Konut sitelerine şarj ünitesi nasıl kuruluyor?
Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? 7 finalist model
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 personel alacak (Başvuru tarihleri ve branş dağılımı)
Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK'tan 236 personel alımı duyurusu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL