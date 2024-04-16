Meclis'te seçimlerin ardından mesai başlıyor: Ekonomi gündeminde neler var?

TBMM Genel Kurulu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla verdiği aranın ardından haftalık çalışmasına bugün başlayacak.

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasında enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak. Teklife göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgaz, Türkiye’de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

KRİPTO PARA PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEME

TRT Haber'in haberine göre, kripto varlıklara ilişkin düzenlemenin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

Yaklaşık 30 maddelik teklifle kripto varlıkların hukuki tanımı yapılacak. Varlıkların ihraç, dağıtım ve alım satımını yapanların uyacakları kurallar belirlenecek.

RUHSATSIZ SİLAHA REKOR CEZA

Meclis'in gündemine gelmesi beklenen düzenlemelerden biri de İçişleri Bakanlığınca hazırlanan teklif olacak. Ruhsatsız silah kullanımına verilen cezanın artırılması, silah parçalarının satılmasının engellenmesi gibi konular teklifte yer alacak.

TURİST REHBERLİĞİ KANUN TEKLİFİ

Gündemde bekleyen bir diğer düzenleme olan Turist Rehberliği Meslek Kanunu teklifi, yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyenlerin diğer şartları yerine getirmeleri halinde Türkçe turist rehberi olabilmesini içeriyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ

Genel Kurul'un gündeminde enerji alanına yönelik teklif de bulunuyor.

Düzenleme, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor.

Teklife göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

GRUP TOPLANTILARI VAR

Bugün ve yarın Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.