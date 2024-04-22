Mehmet Şimşek enflasyonda “psikolojik sınırı” açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti’nin son Strateji Kurulu toplantısında, uygulanacak yeni tasarruf tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Bakan Şimşek, sadece ek ödenek taleplerinin reddedilmesi değil, bütün harcama kalemlerinde kesintiye gidileceğini ve her kurumun bütçesinde belli oranda küçülme olacağını anlattı.

Edinilen bilgilere göre bu kesintiler sadece araç ve bina alımı veya kiralanması alanında değil, kırtasiyeden elektriğe, yakıttan sağlık harcamalarına kadar birçok başlığı içerecek.

Özellikle resmi taşıt kullanımına sınırlama getirilecek. Türkiye gazetesinde yer alan bilgilere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in AK Parti Strateji Kuruluna yaptığı sunumda da “Ek ödenek taleplerini reddetmenin yanı sıra asıl hedefimiz mevcut harcama bütçelerini küçültmek. Özellikle sağlık harcamalarının azaltılması gerekiyor. Bunun için yerli ilaç kullanımı artırılmalı. Sağlık alanındaki ithalatı azaltmak için adımlar atılacak” dedi.

Şimşek, ekonomik programdan taviz vermeyeceklerini ifade ederken de “Bizim hedefimiz; programı eksiksiz uygulayarak sonuç almak. Sıkı tedbirlerle yıl sonunda enflasyonu yüzde 40’ın altında tutmalıyız. Yüzde 40’ın altına inersek psikolojik etkisi de olacak. Yüzde 39 olsa bile bizim için çok önemli” değerlendirmesini yaptı.