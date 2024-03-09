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Mehmet Şimşek'ten ilk yorum: 12 yıl sonra gelen...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "(Fitch'in) 12 yıl sonra gelen not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu." dedi.

09 Mart 2024 | 12:03
Mehmet Şimşek'ten ilk yorum: 12 yıl sonra gelen...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bugün yaptığı açıklamada, "Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disipliniyle makro finansal istikrar daha da pekişecek, kredi notumuz yükselecek." ifadelerini kullandı. Şimşek, Fitch'in not artışı kararı için şu yorumları yaptı:

  • Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi. 
  • Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 
  • 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. 
  • Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir.
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