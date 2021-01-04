Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklinin de 2021 zam oranı belli oldu. 2021 Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 7,33 zamlı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yüzde 8,37 yükseldi. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi. İşte memur ve emeklinin merakla beklenen zam oranları…

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2020 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,37 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 4’lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 4,33’lük enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 4,33’lük enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 7,33 oldu.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak’ta alacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 8,37’ye karşılık geliyor.

En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu *

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:

2021 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL) *

UNVANLAR

DRC. NET GÖREV AYLIĞI (*) 2020 Temmuz 2021 Ocak

GENEL MÜDÜR 1/4 13.851 14.917

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 7.281 7.862

MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 4.490 4.866

ÖĞRETMEN 1/4 5.615 6.074

KAYMAKAM 1. Sınıf 1/4 12.693 13.671

BAŞKOMİSER 3/1 7.277 7.85

POLİS MEMURU 8/1 6.369 6.883

UZ. DOKTOR 1/4 8.656 9.337

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 5.447 5.893

MÜHENDİS 1/4 7.433 8.025

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 4.673 5.063

PROFESÖR 1/4 11.957 12.881

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 7.056 7.621

VAİZ 1/4 5.836 6.311

AVUKAT 1/4 7.096 7.663

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.