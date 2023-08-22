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  • Merak edilen soruyu yanıtladı: Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması

Merak edilen soruyu yanıtladı: Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'vergisiz telefon/bilgisayar' sorusuna yanıt.. Şimşek, üniversite öğrencilerinin bir defaya mahsus vergisiz telefon almasına yönelik çalışmaları olduğunu ancak detay veremeyeceğini söyledi.

22 Ağustos 2023 | 12:17
Son Güncellenme: 22 Ağustos 2023 | 12:21
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Merak edilen soruyu yanıtladı: Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması

Bakan Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

"Kumpir yerken çekilen fotoğraftan haberim yoktu"

Bakan Şimşek'e, kumpir yerken çekilen ve medyaya yansıyan fotoğrafından haberinin olup olmadığının sorulması üzerine, "Haberim yoktu, daha sonra arkadaşlarımız benimle paylaştılar." ifadesini kullandı.

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