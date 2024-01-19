ARA
Bist 100
8012,98
-0,04%
Bist 100
Dolar/TL
30,1923
0,1974%
Dolar/TL
Euro/TL
32,8489
0,0156%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,088
0,0994%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1968,57
0,46%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını açıkladı... Dolar ve enflasyon yıl sonu tahminleri

Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını açıkladı... Dolar ve enflasyon yıl sonu tahminleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 42,04, dolar tahmini 40 TL oldu.

19 Ocak 2024 | 10:28
Son Güncellenme: 19 Ocak 2024 | 10:54
Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını açıkladı... Dolar ve enflasyon yıl sonu tahminleri

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 4,86 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 5,41'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 41,23'ten yüzde 42,04'e çıktı.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 41,23'ten 39,09'a, 24 ay sonrası için yüzde 24,82'den 23,69'a geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 39,9958 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 39,4590'dan 40,6370'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 34,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34,4 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 33,3 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 45

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi 4,2'den yüzde 3,4'e gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,9'a yükseldi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 45 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,54 düzeyinde oluştu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1968,57 0,46%
  • ALTIN ONS 2027,99 0,28%
  • BIST 100 8012,98 -0,04%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,1923 0,1974%
  • EURO/TURK LIRASI 32,8489 0,0156%
  • EURO/USD 1,088 0,0994%
  • INGILIZ STERLINI 1,26852 -0,10985%
  • JAPON YENI 148,293 0,075%
  • KANADA DOLARI 1,34878 -0,05372%
  • RUS RUBLESI 89,43 0,8969%
Günün En Çok Okunanları
Fırlatma gerçekleşti: Alper Gezeravcı uzay yolunda
Türkiye'ye yerleşti, eşiyle fabrika kurdu, ihracat yapıyorlar: Neden Niksar'ı seçtiler?
Türkiye'ye yerleşti, eşiyle fabrika kurdu, ihracat yapıyorlar: Neden Niksar'ı seçtiler?
Alper Gezeravcı uzaya giderken yanında ne götürüyor?
Alper Gezeravcı uzaya giderken yanında ne götürüyor?
Dünyada aranırken Türk akademisyenler bulmuştu: Di Caprio paylaştı
Dünyada aranırken Türk akademisyenler bulmuştu: Di Caprio paylaştı
SPK'dan 6 şirketin sermaye artırımına onay
SPK'dan 6 şirketin sermaye artırımına onay
Tosyalı: Bu yıl 7 milyar doların üzerinde ciro hedefimiz var
Tosyalı: Bu yıl 7 milyar doların üzerinde ciro hedefimiz var
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.1.2024)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.1.2024)
Tayvanlı çip devi TSMC'nin gelir ve kârı beklentileri aştı
GERİ
İLERİ
Fırlatma gerçekleşti: Alper Gezeravcı uzay yolunda
Türkiye'ye yerleşti, eşiyle fabrika kurdu, ihracat yapıyorlar: Neden Niksar'ı seçtiler?
Alper Gezeravcı uzaya giderken yanında ne götürüyor?
Dünyada aranırken Türk akademisyenler bulmuştu: Di Caprio paylaştı
SPK'dan 6 şirketin sermaye artırımına onay
Türkiye'ye yerleşti, eşiyle fabrika kurdu, ihracat yapıyorlar: Neden Niksar'ı seçtiler?
Alper Gezeravcı uzaya giderken yanında ne götürüyor?
Dünyada aranırken Türk akademisyenler bulmuştu: Di Caprio paylaştı
SPK'dan 6 şirketin sermaye artırımına onay
Tosyalı: Bu yıl 7 milyar doların üzerinde ciro hedefimiz var
Alper Gezeravcı uzaya giderken yanında ne götürüyor?
Dünyada aranırken Türk akademisyenler bulmuştu: Di Caprio paylaştı
SPK'dan 6 şirketin sermaye artırımına onay
Tosyalı: Bu yıl 7 milyar doların üzerinde ciro hedefimiz var
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.1.2024)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL