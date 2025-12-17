Merkez Bankası açıkladı: Özel sektörün yurt dışı kredi borcunda artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı ekim ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistiklerini yayımladı. Buna göre, ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki ay sonuna göre 3,4 milyar ABD doları artarak 210,8 milyar ABD dolarına ulaştı.

Vadeye göre incelendiğinde bir önceki ay sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 4,2 milyar ABD doları artarak 201,7 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 0,8 milyar ABD doları azalarak 9,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği görüldü.

Finansal kuruluşların toplam borcu arttı

Bir önceki ay sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 2,1 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,3 milyar ABD doları arttı.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 2,7 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,4 milyar ABD doları artış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,6 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar ABD doları azaldı.

ABD doları en yüksek paya sahip

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, toplam yurt dışı borçlanmada ABD dolarının en yüksek paya sahip olduğu görüldü. 201,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58'inin ABD doları, yüzde 31,7'sinin Euro, yüzde 2,5'inin Türk lirası ve yüzde 7,8'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 9,1 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 25,4'ünün ABD doları, yüzde 20,5'inin Euro, yüzde 50,9'unun Türk lirası ve yüzde 3,2'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Ekim sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 63,9 milyar ABD doları olduğu görüldü. Bu tutarın 40,4 milyar ABD doları bankalara, 17,9 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 5,6 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.