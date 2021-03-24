TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun banka genel müdürleri ile görüşmesinde bir hafta vadeli repo faiz oranının temel politika aracı olmaya devam edeceği ve para politikası operasyonel çerçevesinin korunacağı vurgulandı.

Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik.

Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim. pic.twitter.com/xh2WnUN7gR — Şahap Kavcıoğlu (@sahapkavcioglu) March 24, 2021

Anadolu Ajansı’nın görüşmeye ilişkin aktardığı haber şöyle:

Bankacılık kaynakları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ev sahipliğinde, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetiminde olmayan ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ndeki (TKBB) bankaların yöneticileri ile İstanbul’da görüştü.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, sıcak bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda, enflasyondan para politikasına, küresel gelişmelerden bankacılık sektörünün taleplerine kadar birçok konu görüşüldü.

Merkez Bankasının, hükümetçe belirlenen orta vadede enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlı kaldığını ifade eden kaynaklar, bankanın bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağını söyledi.

Üst düzey bankacılar, TCMB’nin enflasyon görünümü, gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyon oranları da dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüş sağlayacak şekilde para politikası duruşunu belirlemeye devam edeceğini aktardı.

Toplantıda bir hafta vadeli repo faiz oranının temel politika aracı olmaya devam edeceğinin ve para politikası operasyonel çerçevesinin korunacağının vurgulandığını ifade eden kaynaklar, küresel sermaye akımlarının, benzer ülkelerin reel getirilerinin ve yerleşiklerin portföy tercihlerinin politika kararlarında önemli göstergeler olacağını söyledi.

Bankacılık sektör temsilcileri, TCMB’nin veri odaklı yaklaşım içerisinde enflasyon başta olmak üzere makro ekonomiye yönelik tüm veri akışını dikkate alarak kararlarını belirleyeceğini dile getirdi.

TCMB’nin serbest piyasa kurallarına ve dalgalı kur sistemine bağlı kalmaya devam edeceğinin altını çizen kaynaklar, TCMB’nin bankacılık sektörü ve diğer paydaşlarla iletişim kanallarını tamamen açık tutacağını bildirdi.

Verimli bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden bankacılar, TCMB’nin, bankalara hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğini, Merkez Bankasının ve bankaların kendi bilançosunu yöneteceğini sözlerine ekledi. AA