Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alındı. Ağbal’ın, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’inci maddesi kapsamında görevden alındı.
Ağbal’ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.
Naci Ağbal, 8 Kasım 2020’de Murat Uysal’ın yerine göreve getirilmişti.
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