Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ağbal, “Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ağbal Twitter hesabından yayınladığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin” açıklamasını yaptı.

Naci Ağbal’ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.