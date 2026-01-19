ARA
  Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB 2026 Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB 2026 Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ilk faiz kararını açıklamak üzere bu hafta toplanıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB 2026 Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?


Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB 2026 Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

Gözler 2026 yılının ilk faiz kararı için Merkez Bankası'nda. Yılın ilk yarısına dair ekonomi sinyallerini verecek olan bu kritik toplantı, yurt içi ve yurt dışı piyasalar tarafından pürüzsüz bir dikkatle takip ediliyor.

1 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantı sonrası alınan faiz kararı, geleneksel olduğu üzere aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

2 TCMB 2026 Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

TCMB 2026 Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

2025 yılının son toplantısında yapılan 150 baz puanlık indirimin ardından politika faizi %38 seviyesine çekilmişti. Ocak ayı toplantısı için ekonomistlerin ve bankaların genel beklentisi şu yönde:

İndirim Beklentisi: Çoğu analist, dezenflasyon sürecinin desteklenmesi amacıyla bu toplantıda da 150 baz puanlık bir indirim bekliyor.

Tahmini Oran: Eğer bu beklenti gerçekleşirse, politika faizinin %36,50 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

Enflasyon Etkisi: TÜİK'in 2025 yılı enflasyonunu %30,89 olarak açıklamasının ardından, Merkez Bankası'nın reel faiz dengesini nasıl koruyacağı merakla bekleniyor.

Merkez Bankası'nın yayımladığı takvime göre, 2026 yılında PPK toplam 8 kez toplanacak. Yılın ilk çeyreğindeki diğer önemli tarihler:

22 Ocak 2026: Yılın ilk faiz kararı

29 Ocak 2026: PPK Toplantı Özeti yayını

12 Şubat 2026: Yılın ilk Enflasyon Raporu sunumu

12 Mart 2026: Yılın ikinci PPK toplantısı
