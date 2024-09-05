ARA
DOLAR
33,94
-0,14%
DOLAR
EURO
37,61
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
2736,86
0,33%
GRAM ALTIN
BIST 100
9936,76
-0,48%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Merkez Bankası rezervleri 29 Ağustos haftasında geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 40 milyon dolar düşüşle 149 milyar 373 milyon dolara indi.

05 Eylül 2024 | 15:26
Merkez Bankası rezervleri 29 Ağustos haftasında geriledi

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 29 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 385 milyon dolar azalışla 89 milyar 329 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ağustos'ta 90 milyar 715 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 345 milyon dolar artışla 59 milyar 698 milyon dolardan, 60 milyar 43 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 40 milyon dolar azalarak 150 milyar 413 milyon dolardan, 149 milyar 373 milyon dolara indi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2736,86 0,33%
  • ALTIN ONS 2508,02 0,56%
  • BIST 100 9936,76 -0,48%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,652 -0,07%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35235 0,14032%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90 1,6916%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9388 -0,1369%
  • EURO/DOLAR 1,1082 -0,0144%
  • EURO/TURK LIRASI 37,6149 -0,13%
  • STERLIN/DOLAR 1,31551 0,06884%
Borsa Haberleri
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırım var (4 Eylül)
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için brüt takas tedbiri kararı
GERİ
İLERİ
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırım var (4 Eylül)
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için brüt takas tedbiri kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL