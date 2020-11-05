Arsenal’de haftalık 350 bin sterlin yani 3,9 milyon TL maaş alan ancak uzun süredir kadroya giremeyen Mesut Özil, ABD merkezli “Class 5 Global” isimli girişim sermayesi fonuna yatırım yaptı. Bu fonla birlikte Özil, online girişimlere yatırım yapacak.

İngiliz takımı Arsenal’in orta saha oyuncusu Mesut Özil, David Beckham’dan Serena Williams’a, Kevin Durant’tan Carmelo Anthony’ye çok sayıda sporcu gibi taktiksel yeteneklerini startup yatırımları dünyasında kullanmaya hazırlanıyor.

Bloomberg’in haberine göre Özil, San Francisco merkezli girişim sermayesi fonu Class 5 Global’e stratejik danışman olarak katılıyor.

Class 5, gelişmekte olan ekonomilerde online startup şirketlerine ABD’den girişim sermayesi çekmeyi hedefliyor. Fonun yöneticileri arasında, Careem ve CargoX gibi şirketlere ABD’den ilk yatırımları yapan Lumia Capital’ın kurucu üyeleri yer alıyor.

Özil: Futbol sonrası kariyerimi şekillendirmek heyecan duyuyorum *

Özil, 100 milyar doların üzerinde varlığı yöneten fonda, halihazırda bir yatırımcı konumundaydı. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Özil, “Halen futbol oynarken, futbol sonrası kariyerimi şekillendirmek ve bu konuda çalışmaktan heyecan duyuyorum” dedi.