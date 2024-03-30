‘Metale Hayat Veren Kadınlar’ın hikayesi

Kendine biçilen kalıpların dışına çıkan, mahalle baskısına uymayan, “Burada ne işin var, git evde otur, markette çalış” zihniyetine karşı duran “biz burdayız, emeğimizle varız, erkek yaparsa, kadın da yapar” diye ses yükselten kadınların hikayesi, gazeteci Şehriban Kıraç’ın kaleminden kitaplaştı.

Kıraç, Türkiye’nin dev fabrikalarında çalışan 40 kadının kah ağlatan, kah güldüren, kah isyan ettiren hikayesini "Metale Hayat Veren Kadınlar" kitabında bir araya getirdi.

Türk Metal Sendikası’nın örgütlü olduğu Ford Otosan, Otokar, Oyak Renault, Beko, Arçelik, Bosch, MAN, BMC, Vestel, Tofaş gibi fabrikalarda çalışan 40 kadının hikayesi anlatan kitap, Türk Metal Sendikası tarafından basıldı.