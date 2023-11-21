Meteoroloji'den 4 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz kıyılarında devam eden sağanağın, bu akşam saatlerine kadar Giresun'un doğusu ile Trabzon çevrelerinin kıyı kesimlerinde sürmesi bekleniyor. Bu bölgedeki kuvvetli yağmur ve sağanağın, yüksek kesimlerde yerini yoğun kara bırakacağı tahmin ediliyor.

Muğla ve Aydın'da bu gece ve yarına dikkat!

Muğla ve Aydın kıyılarında ise bu gece saatlerinden sonra güneydoğudan esen kuvvetli rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak, yarın gün boyunca kuvvetli, Marmaris çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak görülecek.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.