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Meteoroloji saat verdi: İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, megakent için sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da yarın sabah ve öğlen saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağışta sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

26 Ağustos 2024 | 16:56
Son Güncellenme: 26 Ağustos 2024 | 16:56
Meteoroloji saat verdi: İstanbul için sağanak uyarısı

Yüksek nemin etkili olduğu megakent İstanbul'da yarın sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 

"Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (salı) sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök görültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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SPK bülteni çıktı: 2 yeni halka arz, 6 bedelsiz onayı var
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