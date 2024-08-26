Meteoroloji saat verdi: İstanbul için sağanak uyarısı

Yüksek nemin etkili olduğu megakent İstanbul'da yarın sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (salı) sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök görültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."