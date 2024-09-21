Metin Arolat hayatını kaybetti

Türk pop müziğinde birçok şarkının klibine imza atan, şarkıcı, söz yazarı ve yönetmen Metin Arolat 52 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne aldığı sırada fenalaştı. Kalp masajı yapılan Arolat, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Metin Arolat, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

DEMET SAĞIROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Metin Arolat’ın yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu acı haberi alır almaz hastaneye koştu. Demet Sağıroğlu, "Çok yakın arkadaşımdı. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Çok neşeliymiş. Benim de bugün bir şarkım çıktı, onu paylaşmış. Kaç aydır konuşmuyorduk. Onu paylaşmış hatta DM’den bana komik bir şeyler yazmış. Ailesi İzmir’deymiş. İstanbul’da ailesi yok. Birkaç sene önce annesini kaybetmişti. Onun da ağırlığı vardı üstünde. Menajeri ile güle oynaya gelmişler işe. Sahnede bir ara kötü olmuş. Sahneye çıktıktan 20 dakika sonra arka tarafa gitmiş. Orada gömleğini çıkarmış. Sonrasında kolum uyuşuyor falan demiş. Bakmışlar orada, sonra verin gömleğimi iyiyim ben, demiş. Çıkmış sahneye tekrar. Sonrasında sahnede tekrar yere yığılmış. Orada bir hemşire varmış. Hemşire onu yan yatırmış. Hemen ambulans çağırmışlar" dedi.



ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'A KONUK OLMUŞTU

“Hayatta en mutlu olduğum yer sahne” diyen Arolat, sahneye çıkmayı kendine bir terapi olarak gördüğünü söylemişti. Sanatçı bir aileden geldiğini ve bazı şeylerin genetik olduğunu söyleyen Arolat, “Şarkı söylemek insanlarla aramda bir köprü” diye eklemişti.

AİLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Metin Arolat, 2 ay önce çocukluk fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşıp şu notu düşmüştü: "Bu gün anneciğim, babamın ve abimin yanına göçeli tam 4 yıl oldu. Şimdi üçü yan yana yatıyorlar. Oysa bu foto çekilirken böyle birşey gelebilirmiydi ki aklımıza?. Benim için en mutlu günlerin fotoğrafıdır bu. Hepimiz bir aradayken, henüz hiç kimse ölmemişken, dinmeyen acıyı, bitmeyen özlemi, sonsuz ayrılığı, sonsuz yalnızlığı henüz öğrenmemişken. Hepimizin bütün kaybettiklerimize dualarımı yolluyorum".





METİN AROLAT KİMDİR?

Metin Arolat, 28 Mayıs 1972'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Wikipedia'da yer alan bilgilere göre sanatçı bir aileden gelen Metin Arolat'ın babasının büyük dedesi Hasan İzzet Paşa, dedesi ise ünlü Türk şairi Ali Mümtaz Arolat'tır. Amcası gazeteci Osman Saffet Arolat, kuzeni ise mimar Emre Arolat'tır. Metin Aralot, bir röportajında Mevlana'nın soyundan geldiklerini söylemişti.

İstanbul'da ilk olarak Osman Üstündağ'ın reklam ajansında yönetmen yardımcısı olarak iş hayatına başlarken, çalıştığı bir kısa film Cannes Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü aldı. Arolat, bir süreliğine Amerika'ya gidip Chicago'da Illinois Üniversitesinde reklamcılık eğitimi aldıktan sonra, Türkiye'ye dönüp Tarkan'ın klip çekimlerini yapan ekipte çalışmaya başladı.



1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü.

Albümleri: