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Michelin, Türkiye seçkisini 5 Aralık'ta açıklayacak

Michelin Rehberi Türkiye’deki restoran seçkisini 5 Aralık 2024 tarihinde açıklayacak. İstanbul, İzmir ve Muğla’nın yeme-içme kültürünün en iyilerinin yer aldığı seçki, İstanbul’da düzenlenecek özel bir törenle açıklanacak.

27 Eylül 2024 | 11:50
Michelin, Türkiye seçkisini 5 Aralık'ta açıklayacak

Türkiye’deki keşif çalışmalarını sürdüren Michelin  Rehberi müfettişleri, ek olarak Muğla’daki mekanları da ziyaret etmeye başladı. Michelin, Michelin  Rehberi İstanbul, İzmir ve Muğla 2025 seçkisini, 5 Aralık 2025 Perşembe günü İstanbul’da yer alan Four Seasons Hotel Bosphorus’ta düzenlenecek törenle açıklayacak.

Michelin  Rehberi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak tören, seçkiye yeni eklenecek olan ve en çok arzulanan Michelin  Yıldızları, Yeşil Yıldızlar ve Bib Gourmand kategorisinde yer alacak olan restoranları keşfetme fırsatı sunacak. Sektör profesyonellerinin olağanüstü performansını ön plana çıkaran bir dizi özel ödül de etkinlik sırasında sahiplerini bulacak.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Michelin  Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, "Michelin Rehberi Müfettişleri bu yıl da İstanbul, İzmir ve Bodrum'daki en iyi restoranları seçmek için seyahat etti. Yeni bölgeleri keşfetmeye devam ederken, Bodrum'un ötesinde Muğla'nın ilave bölgelerini de ziyaret ederek gizli kalmış mutfak hazinelerini bulmaktan heyecan duydular. Tüm seçkimizi resmen açıklamak ve yerel gurmelere ve uluslararası gezginlere Türkiye'nin yemek tutkunları için gerçek bir cennet olduğunu bir kez daha vurgulamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Törene, Michelin Rehberi İstanbul, İzmir ve Muğla 2025 seçkisinde yer alacak tüm restoranların şefleri davet edilecek.

Michelin Rehberi’nin yeni seçkisi, etkinliğin hemen ardından Michelin  Rehberi internet sitesinde ve Michelin  Rehberi uygulamasında yayınlanacak. 

 

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (26 Eylül)
Borsada bugün iki şirket temettü dağıtacak (26 Eylül)
1000 Yatırımlar Holding'den (BINHO) halka arz açıklaması
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