OYAK, Türkiye’nin LPG pazarının önde gelen şirketlerinden Milangaz’ın, marka ve LPG operasyonlarını satın almak üzere yaklaşık 1 senedir devam eden görüşmelerin sonucunda hisse devrini tamamladı

OYAK, enerji sektörününün ana bileşenlerinden biri olan akaryakıt dağıtımdan sonra, dünyanın en büyük ikinci LPG pazarı olan Türkiye’de LPG dağıtım işine de girerek, bu alanda sac ayağını tamamladı. TOTAL ve M Oil markalarını birleştiren OYAK, stratejik bir hamle ile Milangaz’ı da bünyesine kattı. ‘Kararlılık dönemi’ olarak adlandırdıkları bu dönemde, enerji sektöründe ilk aşamada hedefledikleri büyüme hamlelerini tamamlayarak; karlılık, rekabet gücü ve yarattıkları katma değeri daha da artıracaklarını belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “20 noktada 130.000 m3’lük LPG depolama kapasitesi ile Türkiye’nin en yaygın ve en güçlü lojistik ağına sahip olduk. Hedefimiz, Milangaz’ın devralınmasıyla ulaştığımız otogazda yaklaşık yüzde 10 ve tüp gazda yüzde 19’lük pazar payını daha yukarı taşıyarak liderliğe gidecek yolculuğu tamamlamak” diyor.

HİSSE DEVRİ *

OYAK, Türkiye’nin LPG pazarının önde gelen şirketlerinden Milangaz’ın, marka ve LPG operasyonlarını satın almak üzere yaklaşık 1 senedir devam eden görüşmelerin sonucunda hisse devrini tamamladı. 60 yıldır, Türkiye’nin 81 ilinde ve 950’yi aşkın ilçesinde otogaz, tüp gaz, dökmegaz ve toptan segmentlerinde faaliyet gösteren Milangaz; OYAK çatısı altında 5 deniz terminali, 19 tüp dolum tesisi, 550’den fazla otogaz bayii ve 1.200’e yakın tüp gaz bayiinin yanı sıra, güçlü kara ve deniz filosu ile hizmet vermeye devam edecek.

BEŞİNCİ BÜYÜK OYUNCU *

OYAK, bu yılın başında TOTAL ve M Oil’i tüm operasyonlarıyla birlikte satın alarak, pazarın beşinci büyük oyuncusu olmuştu. Yüksek performans ve verimlilikle enerji sektörüne yön vermek amacıyla akaryakıt şirketlerini Güzel Enerji çatısı altında konsolide eden OYAK, “yeni açılımlarla büyüyeceği ve karlılığını sürdürülebilir kılacağı sektörlere yatırım politikası” doğrultusunda, Milangaz’ı da satın alarak enerji sektöründeki stratejik sac ayağını tamamladı.

PAZAR PAYI ARTACAK *

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “kararlılık dönemi” olarak adlandırdıkları bu dönemde, enerji sektöründe ilk aşamada hedeflenen büyüme hamlesini tamamlayarak; karlılık, rekabet gücü ve yarattıkları katma değeri daha da artıracaklarını ifade etti. 20 noktada 130.000 m3’lük LPG depolama kapasitesi ile Türkiye’nin en yaygın ve en güçlü lojistik ağına sahip olduklarını belirten Erdem, hedeflerini Milangaz’ın devralınmasıyla ulaşılan, otogazda yaklaşık yüzde 10 ve tüp gazda yüzde 19’lük pazar payını daha yukarı taşıyarak liderliğe gidecek yolculuğu tamamlamak olarak açıkladı.