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Milli Piyango'da yılbaşı büyük ikramiyesi 3 ilden çeyrek biletlere çıktı

Yılbaşı çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiye; Bursa Osmangazi, Antalya Muratpaşa ve İzmir Bergama'dan alınan çeyrek biletlere isabet etti

01 Ocak 2025 | 11:18
Milli Piyango'da yılbaşı büyük ikramiyesi 3 ilden çeyrek biletlere çıktı

Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde dağıtım garantili 600 milyon liralık büyük ikramiye 3 adet çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye, Bursa Osmangazi, Antalya Muratpaşa ve İzmir Bergama'dan alınan biletlere isabet etti. Çeyrek biletlerin sahipleri, 600 milyon liranın dağıtım garantisi uygulaması kapsamında eşit olarak üçe bölünmesiyle 200'er milyon lira kazandı.

İkramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:
 

600 milyon lira ikramiye kazanan numara: 1052448

60 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 1223970, 5234525

6 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 2432263, 3864413, 4063986, 4821966, 5355909, 7149626, 7755558, 8142779, 8509287, 8873296

1,5 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 0123038, 0333987, 1267895, 2220793, 2951072, 3037562, 3082169, 3180627, 3562790, 4064183, 4130952, 4994286, 5191256, 6841369, 7127207, 7328319, 7332789, 7404918, 9235638, 9692877

1 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 0053361, 0829312, 0943161, 1013914, 1049245, 1761471, 2124305, 2332120, 2424160, 2730309, 2904364, 3069289, 3136016, 3241832, 3809143, 3818761, 3991995, 4038764, 4247910, 4875739, 5037854, 5725582, 6564303, 6791989, 7815407, 7832928, 8100382, 8535261, 8732630, 9063368

100 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0153013, 0219717, 0320269, 0584849, 0654486, 0810056, 1085923, 1371216, 1454826, 1470394, 1542694, 1641289, 1940147, 1990669, 2119024, 2136290, 2552923, 2558916, 2620348, 2662893, 2888884, 3273858, 3337404, 3380008, 3382355, 3411624, 3416157, 3432339, 3486891, 3569745, 3600442, 3638083, 3869365, 3989553, 4005886, 4765141, 4817052, 5110596, 5282847, 5719480, 5793144, 6066584, 6080122, 6099743, 6128309, 6140524, 6295281, 6315859, 6594526, 6816915, 6929158, 7277357, 7374995, 7457398, 7497409, 7672026, 7804124, 7896837, 8009878, 8117924, 8171737, 8278004, 8306337, 8321559, 8525182, 8525412, 8652775, 8705206, 8831123, 8895520, 8900548, 8917522, 9262432, 9374254, 9430419, 9471652, 9484425, 9766408, 9920549, 9953963

50 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0261321, 0475450, 0592917, 0676425, 0803772, 0849890, 0856549, 0979500, 1025664, 1063144, 1072017, 1080653, 1304393, 1382286, 1569432, 1697191, 1782583, 1835575, 2477788, 2497101, 2519527, 2578693, 2622373, 2749102, 2808790, 2888631, 2888645, 2904368, 2921356, 3073804, 3095915, 3227334, 3312024, 3338790, 3344244, 3418785, 3575496, 3891904, 4208289, 4231950, 4237544, 4250692, 4593250, 4763508, 4912502, 5027639, 5089830, 5169913, 5191583, 5271415, 5487791, 5875806, 5922634, 5998095, 6016671, 6021155, 6316678, 6473336, 6505940, 6520664, 6608880, 6689391, 6892221, 6905302, 7048078, 7066432, 7120299, 7146802, 7181330, 7553970, 7721580, 7777942, 7852539, 7912834, 7970202, 7989864, 8016211, 8016622, 8038559, 8119355, 8359086, 8428546, 8479873, 8526209, 8542181, 8616169, 8760159, 8763147, 8948348, 8983812, 9474653, 9563260, 9615807, 9676207, 9716902, 9735225, 9770843, 9784864, 9845475, 9954829

25 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0080001, 0160969, 0171205, 0184280, 0239918, 0274674, 0295132, 0338359, 0471779, 0576228, 0597351, 0626776, 0687542, 0687825, 0750984, 0760585, 0817045, 0900893, 0921116, 0977771, 0989219, 1010441, 1053777, 1093630, 1111706, 1176277, 1271904, 1487486, 1622600, 1656067, 1694517, 1697870, 1737059, 1793899, 1863432, 1900553, 1913855, 1931353, 1951724, 1965257, 2068247, 2080187, 2147773, 2151398, 2162285, 2252835, 2322878, 2326235, 2355517, 2372658, 2407619, 2466123, 2511994, 2551413, 2724927, 2848223, 2871290, 2881006, 2885182, 2885495, 2908513, 2983225, 2991939, 3070823, 3144236, 3208373, 3364722, 3366859, 3447249, 3538178, 3583608, 3601486, 3641043, 3763841, 3767895, 3769540, 4013113, 4135404, 4140768, 4156675, 4253496, 4273159, 4368768, 4372178, 4460512, 4641403, 4705279, 4931917, 4952455, 5198995, 5234994, 5292484, 5314621, 5458427, 5473025, 5576337, 5656488, 5674188, 5767744, 5816891, 5831295, 5837858, 5850910, 5888840, 5972816, 6103255, 6233354, 6298114, 6302405, 6319734, 6331691, 6343419, 6420408, 6545926, 6566543, 6590378, 6591953, 6641004, 6649474, 6673106, 6744575, 6755709, 6926010, 6942643, 7069535, 7131519, 7173896, 7355754, 7530887, 7687566, 7776833, 7784429, 7819336, 7945102, 8002557, 8020692, 8069759, 8105086, 8212983, 8286581, 8398888, 8430568, 8440195, 8624750, 8629036, 8630668, 8684631, 8780442, 8792478, 8878873, 8904423, 8998574, 9001599, 9053262, 9130363, 9143786, 9176340, 9198435, 9274625, 9301138, 9380921, 9399620, 9400147, 9477808, 9574906, 9667308, 9736378, 9806927, 9927153, 9968668

Son 6 rakamına göre 10 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 001547, 002249, 014369, 016335, 016623, 044572, 045374, 062168, 079999, 092826, 099721, 117539, 125253, 136818, 174914, 176656, 201561, 203444, 205188, 225294, 236177, 236548, 251582, 261117, 262596, 263593, 277653, 321585, 326028, 337161, 343504, 349938, 350749, 356764, 357184, 383736, 397892, 403275, 420841, 433359, 445076, 450048, 506698, 523164, 528213, 549925, 577425, 591870, 595253, 598980, 647754, 663795, 669923, 685858, 689050, 692741, 699614, 711429, 729524, 741749, 764249, 767368, 775007, 781843, 786061, 791606, 791773, 802480, 830992, 832399, 842879, 896280, 902084, 904235, 919216, 919504, 919986, 967375, 988826, 993307

Son 5 rakamına göre 6 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 02084, 02687, 03326, 06080, 06657, 07432, 08451, 08463, 09354, 11112, 11432, 11682, 14229, 16901, 18359, 20339, 23544, 23879, 24591, 26905, 27861, 28093, 30496, 31841, 32003, 34279, 34554, 39191, 44469, 45355, 45542, 45923, 47266, 48526, 50268, 51906, 52700, 65857, 66459, 66717, 66916, 67104, 71558, 74543, 76613, 78439, 83394, 88754, 90313, 90336, 91153, 91530, 91652, 92320, 92425, 92986, 95282, 95800, 97120, 98127

Son 4 rakamına göre 4 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0120, 0362, 0966, 1120, 1141, 1210, 1424, 1445, 1452, 1955, 2065, 2181, 2561, 2611, 3189, 3876, 3911, 4114 ,4309, 4471, 4656, 5129, 5240, 5592, 5682, 5841, 6442, 6476, 7007, 7109, 7143, 7284, 7309, 7538, 7597, 8336, 8431, 8667, 9514, 9551

Son 3 rakamına göre 1800 lira ikramiye kazanan numaralar: 005, 055, 160, 187, 242, 253, 260, 354, 390, 481, 492, 494, 592, 622, 627, 675, 695, 820, 858, 925

Son 2 rakamına göre 1200 lira ikramiye kazanan numaralar: 08, 20, 21, 42, 61, 71, 91

Son 1 rakamına göre 600 lira amorti ikramiyesi kazanan numaralar: 2, 7

600 bin lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar: 0052448, 1002448, 1052048, 1052148, 1052440, 1052441, 1052449, 1052458, 1052748, 1051448, 1052848, 1058448, 1059448, 1352448, 1452448, 1012448, 1022448, 1032448, 1042448, 1052248, 1052348, 1052408, 1050448, 1052428, 1052438, 1052446, 1052447, 1052548, 1052648, 1056448, 1057448, 1152448, 1252448, 1952448, 2052448, 1052418, 1052442, 1052443, 1052444, 1052445, 1052468, 1052478, 1052488, 1052498, 1052948, 1053448, 1054448, 1055448, 1062448, 1072448, 1082448, 1092448, 1552448, 1652448, 1752448, 1852448, 3052448, 4052448, 5052448, 6052448, 7052448, 8052448, 9052448

 

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Altın, borsa, dolar, euro: 2024'ün şampiyonu belli oldu
Armada Gıda (ARMGD) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa yılı nasıl kapattı? 31 Aralık gün sonu rakamları
ASELSAN'dan 105,5 milyon dolarlık sözleşme
Borsada 1 hissenin fiyatında düzeltme var (31 Aralık)
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
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