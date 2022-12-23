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Milli Piyango Yılbaşı Biletleri Ne Kadar?

Yeni yıl için geri sayım sürüyor. Yılbaşı 2023 öncesi internette de yeni yıla ilişkin aramalar artmış durumda. Merak edilen konular arasında Milli Piyango Yılbaşı biletleri ne kadar sorusu da var. İşte milli piyango yılbaşı bilet ücretleri...

23 Aralık 2022 | 14:33
Son Güncellenme: 23 Aralık 2022 | 15:21
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Milli Piyango Yılbaşı Biletleri Ne Kadar?

Artık 2022'nin sonuna gelinirken yılbaşı gecesine ilişkin internet aramaları da şimdiden başladı. Merak edilen konular arasına Milli Piyango Yılbaşı biletleri de var. İşte yapılan açıklamaya göre yılbaşı biletleri hakkında merak edilen soruların yanıtları:

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIYOR?

Milli Piyango'nun sitesinde bu konuda "Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 7 Kasım 2022 itibari ile satın alabilirsin" bilgisi veriliyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak duyuruldu.

2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı belirtildi. Bu yıl büyük ikramiye 200 milyon TL olarak duyuruldu. DHA'nın aktardığına göre yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622’den bin 12’ye yükseltildi. 

Milli Piyango'nun sitesine göre Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu şöyle:

İkramiye Adediİkramiye miktarı (TL)İkramiye tutarı (TL)
1₺200.000.000₺200.000.000*
2₺20.000.000₺40.000.000
10₺2.000.000₺20.000.000
20₺1.000.000₺20.000.000
30₺500.000₺15.000.000
100₺50.000₺5.000.000
240₺20.000₺4.800.000
300₺10.000₺3.000.000
1.100₺5.000₺5.500.000
10.000₺3.000₺30.000.000
60.000₺2.000₺120.000.000
300.000₺800₺240.000.000
700.000₺400₺280.000.000
2.000.000₺200₺400.000.000
63 Tes. İkr. **₺200.000₺12.600.000
3.071.866-₺1,395,900,000

TESK'TEN SAHTE BİLET UYARISI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise bir süre önce yaptığı açıklamada yılbaşı bileti alırken Milli Piyango bayilerine kayıtlı, güvenilir satıcıların tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yılbaşı biletlerinin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Bazı vatandaşların şansını artırmak için farklı şehirlerden çok sayıda bilet aldığına dikkati çeken Palandöken, "Ancak hayallerin suya düşmemesi için yılbaşı bileti alırken Milli Piyango bayilerine kayıtlı, güvenilir yerler tercih edilmeli. Biletin orijinalliğini gösteren damga ve kaşeye mutlaka dikkat edilmeli." uyarısında bulundu.

BİLETİN ORİJİNAL OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Palandöken, biletin orijinal olup olmadığının nasıl anlaşılacağına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

  • Özellikle Milli Piyango biletinin alt kısmında yer alan güvenlik kodu üzerinde parmak gezdirerek kontrol edildiğinde kabartmalı bir formda olması, 
  • Kağıt dokusu içine Milli Piyango İdaresi logolu filigran bulunması  
  • Mühür detayına dikkat ederek biletin doğruluğu teyit edilebilir. 
  • Bu açıdan, vatandaşa güvenilir hizmet sunan, yakasında Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatı taşıyan esnafımızdan bilet almak en doğrusu olacaktır. Oda kaydı olmayan, ruhsatsız yerlerden yılbaşı bileti alınmamalı."
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