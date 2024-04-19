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Milyarder bankacıdan bitcoin'e saadet zinciri benzetmesi

JPMorgan Başkanı ve CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin'in "dolandırıcılık" ve "saadet zinciri" olduğunu belirterek, bir para birimi olarak kullanılamayacağını söyledi.

19 Nisan 2024 | 15:43
Milyarder bankacıdan bitcoin'e saadet zinciri benzetmesi

JPMorgan CEO'su Bloomberg'e verdiği demeçte, "Bitcoin gibi kriptoları kastediyorsanız, bunun bir dolandırıcılık olduğunu her zaman söyledim" dedi.

Dimon, "Eğer bir para birimi olduklarını düşünüyorlarsa, bunun için hiç umut yok. Bu bir saadet zinciri" diye ekledi. 

Dimon, akıllı sözleşmeleri ve blok zinciri uygulamalarını mümkün kılan kriptoların değeri olabileceğini söyledi.

Dimon, daha önceki açıklamalarında bitcoin'i sigara içmeye benzetmiş, sahip olmanın "tehlikeli" olduğunu söyleyip hükümetleri yasaklamaya çağırmıştı.

Milyarder bankacı, en popüler kriptonun sağladığı anonimlikten ve kullanımıyla ilgili düzenleme eksikliğinden yakınarak dolandırıcılık, vergiden kaçınma, kara para aklama, seks ve uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizmin finansmanı gibi suçlara olanak sağladığını söylemişti. 

 

 

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