Milyonerlerin göç haritası değişiyor

Henley & Partners’ın 10 yılı aşkın süredir servet göçü trendlerini inceleyen New World Wealth ile hazırladığı Henley 2024 Özel Servet Göçü Raporu (Henley & Partners Henley Private Wealth Migration Report 2024) Çin’in son yıllardaki servet kaybı trendini sürdürerek net 15.200 milyoner daha kaybıyla bu alandaki lider konumunu sürdüreceğini ortaya koyuyor. Hindistan’ın ise 4.300 milyoner kaybıyla 2023’teki 5.100 kişilik kayba kıyasla servet çıkışını azalttığı ve milyoner kaybı liginde Birleşik Krallık’ın ardından 3. sıraya indiği görülüyor. 2023’te 800 milyonerin başka ülkelere göç ettiği Güney Kore’de bu sayının 2024’te 1.200’e ulaşacağı öngörülüyor. 2022’de 8.500; 2023’te ise 2.800 milyoner kaybeden Rusya’nın ise Ukrayna Savaşı etkisiyle bu yıl yalnızca 1.000 kişilik bir göç vermesi bekleniyor.

Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, 2024'ün küresel servet göçünde bir dönüm noktası olacağının altını çizerek, bu sene dünya çapında 128.000 milyonerin taşınmasını beklediğini ve 2023 yılında kırılan 120.000 kişilik rekorun kırılacağını öngördüğünü söyledi. Dünya jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlik ve sosyal kargaşalarla boğuşurken, milyonerlerin rekor sayıda göç verildiğine dikkat çeken Demirel, “Büyük servet göçlerini küresel ekonomi açısından önemli etkiler olarak değerlendirmek gerek. Bu göstergeler, güç ve zenginlikte küresel boyutta büyük değişimlere işaret eder. Göç eden varlıklı insanların servetleri ve gittikleri ülkede gerçekleştirdikleri yatırım, istihdam gibi katkılar orta ve uzun vadede her iki ülkenin ekonomik geleceği açısından kayda değer bir etkiye sahiptir" dedi.

BAE halen en fazla servet çeken ülke

Sıfır gelir vergisi, altın vizesi, lüks yaşam tarzı ve stratejik konumuyla BAE, göç eden milyonerler için dünyanın en popüler ülkesi haline geldi ve sadece bu yıl 6.700 kişilik rekor bir net girişe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. BAE’ye Hindistan, Orta Doğu, Rusya ve Afrika'dan gelen sürekli göçlerin yanı sıra İngiltere ve Avrupa'dan da yoğun bir göç dalgası olması bekleniyor. Ülkenin 2024 yılında net 3.800 milyoner göçü alarak bu alandaki en yakın rakibi ABD'den iki kat daha fazla yatırım çekeceği öngörülüyor. Bu hızlı gelişmenin temelinde BAE’nin varlıklılara servetlerini korumak ve geliştirmek için yenilikçi çözümler sunan bir mevzuat çerçevesi oluşturması gösteriliyor.

Raporda ayrıca 3.500 net girişle bu yıl 3. sıraya yerleşen Singapur, 3.200 net girişle 4. sırada bulunan Kanada ve net 2.500 girişle 5. sırada yer alan Avustralya servet göçünde diğer popüler ülkeler olarak dikkat çekiyor. Servet göçünde Avrupa’nın gözde ülkelerinden İtalya’nın 2.200, İsviçre’nin 1.500, Yunanistan’ın 1.200, Portekiz’in ise 800 yeni milyonere ev sahibi olması bekleniyor. Pandemi sonrasında hız kazanan Çinli milyonerlerin Tokyo’ya taşınma trendinin süren etkisiyle Japonya’nın da 400 yeni varlıklı göçmeni ağırlayacağı öngörülüyor.

Milyoner göçmenler ülkelere döviz ve istihdam da getiriyor

Servet ve yetenek göçünün bu hedef ülkelere sağladığı faydaların oldukça önemli ve geniş kapsamlı olduğunu belirten Burak Demirel, "Göç eden milyonerler bir ülkeye taşındıklarında çoğunlukla nakit varlıklarını da götürüyorlar. Bu da ülkeye döviz gelirleri bağlamında hayati bir kaynak sağlıyor. Bu kişilerin yaklaşık yüzde 20'si yeni iş kurabilecek ve dolayısıyla yeni ülkelerinde yerel istihdam yaratabilecek girişimciler ve şirket kurucularından oluşuyor. Centi-milyonerler ve milyarderler için bu oran yüzde 60'ın da üzerinde” diyor.

İsrail ilk kez liste dışı kaldı

Rapor ayrıca, uzun yıllardır milyonerlerin göç ettiği ilk 10 ülke arasında yer alan İsrail’in bu yıl ilk kez listenin dışında kaldığını da ortaya koyuyor. Bunun sismik bir değişim olduğunu belirten Burak Demirel, “Bu gözle görülür değişim, çatışmaların bir ülkenin dünyanın varlıklı ve küresel olarak hareketli kesimleri için cazibesini ne kadar hızlı bir şekilde ortadan kaldırabileceğini gösteriyor. Devam eden savaş İsrail'in güvenli liman imajını sarsmakla kalmadı, aynı zamanda ekonomik başarısını da tehdit eder hale geldi" dedi.

Britanya Brexit sonrası gözden düştü

Raporun küresel boyuttaki bulgularını değerlendiren Burak Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: Birleşik Krallık ve özellikle Londra, geleneksel olarak milyonerlerin göç ettiği dünyanın en iyi yerlerinden biri olarak görülmüş ve 1950'lerden 2000'lerin başına kadar Avrupa anakarasından, Afrika'dan, Asya'dan ve Orta Doğu'dan çok sayıda varlıklı aileyi sürekli kendine çekmiş bir ülke. Bu trend on yıl kadar önce tersine dönmeye başladı. Brexit sonrası 2017'den 2023'e kadar olan altı yıllık dönemde Birleşik Krallık'ın toplam 16.500 milyonerini göç nedeniyle kaybetti. Yalnızca bu yıl için beklenen 9.500 milyonerlik net çıkış ile 2024 yılına ilişkin tahminler bu trendin gelişerek süreceğini gösteriyor. Milyonerler için dünya en iyi 15 ülkesinin yer aldığı W15 sıralamasına göre Birleşik Krallık'taki milyonerlerin sayısı son on yılda yüzde 8 azalırken, diğer ülkelerde artış gösterdi. Almanya'da milyoner nüfusu son 10 yılda yüzde 15, Fransa'da yüzde 14 artarken, bu oran Avustralya'da yüzde 35, Kanada'da yüzde 29 ve ABD'de yüzde 62 olarak gerçekleşti. Milyonerleri göç eden ülkeler sıralamasında Çin, Birleşik Krallık, Hindistan, Güney Kore ve Rusya'nın ardından, 800 milyoner göçünün beklendiği Brezilya geliyor. Güney Afrika’nın 600, Tayvan’ın 400, Vietnam ve Nijerya’nın ise 300’er milyonerine veda etmesi bekleniyor.

Milyoner göçündeki artış yatırım göçünü de tetikliyor

Milyoner göçündeki artış, yatırım göçünde de buna paralel bir büyümeyi tetikliyor. Henley & Partners, geçtiğimiz 12 ay boyunca yaklaşık 200 farklı ülkeden yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programları hakkında inanılmaz düzeyde talep aldı. En fazla talep eden ilk iki ulus Amerikalılar ve Hintliler olurken, İngilizler, Filipinler ve Güney Afrikalılar son beş yıldır olduğu gibi bu yıl da ilk 10'da yer alıyor. Henley & Partners'ın müşterileri tarafından en çok talep edilen yatırım yoluyla oturum programlarına baktığımızda Portekiz Altın İkamet İzni Programı, gayrimenkule bağlı yatırım seçeneğinin sona ermesine rağmen, Yunanistan Altın Vize Programı ve İspanya Yatırım Yoluyla Oturum Programı 2024 yılında da popüler seçenekler olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan Malta da en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin ekonomik kalkınmaya katkı sunan yabancılar ve ailelerine sunduğu vatandaşlığa kabul olanağı ve Doğrudan Yatırım Yoluyla İstisnai Hizmetler için Vatandaşlığa Kabul Programı yoğun talep görüyor. Karayipler'de ise Antigua ve Barbuda Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı ve Grenada Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı varlıklı kişileri ve ailelerini cezbetmeye devam ediyor.