Milyonlar karnaval coşkusunu Adana sokaklarında yaşadı

Bu yıl 12. kez düzenlenen Nisan’da Adana’da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için gelen yerli ve yabancı turistler Adana sokaklarını doldurdu. Kentin ana sokaklarında yürümek bile zorlaşırken, trafik tıkanma noktasına geldi.

Karnaval için havayolu ve otobüs şirketleri ek seferler düzenledi, otellerde yer kalmadı. Sabaha kadar eğlence mekanlarını dolduran turistler gece boyunca da uyumadı. Karnaval için yurt içinden ve yurt dışından 150 bin kişi Adana’ya gelirken, Adanalıların da katılımıyla bu 1,5 milyon kişiye ulaştı ve hep birlikte Karnaval coşkusunu yaşadılar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına da dahil edilen Nisan’da Adana’da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda 13 Nisan’dan bu yana yüzlerce etkinlik gerçekleştirildi. Gencinden yaşlısına herkesin kendinden bir şeyler bulduğu etkinliklerde bir arada eğlenen karnaval dostları mükemmel bir hafta sonu yaşadı.

21 Nisan Pazar günü sona erecek Karnaval’da çok sayıda eğlenceli etkinliğin yanı sıra kültürel ve sanatsal aktiviteler ile birlikte ilgi çekici projeler de yer aldı. 20 Nisan Cumartesi günü kortej geçişi ile birlikte Merkez Park ana sahnede Murat Boz konseri coşku ile izlendi. Adana Müzesi “Atatürk’ün Pilot Şehri Adana” Söyleşisi, 01 BURDA PGM Kortej Kostümleri Tasarım Yarışması, İstasyon Meydanı’nda “Gazapizm” Konseri, Adana Müzesi “Ediz Hun” Söyleşisi ve Atatürk Parkı’nda “Ömür Gedik” Konseri başta olmak üzere çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.

21 Nisan Pazar günü de Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu, Portakal Çiçeği Su Korteji, Rengarenk Fest, Adana Müzesi’nde “Türkan Şoray ve Şoray Uzun” Söyleşisi ile Merkez Park’ta “KÖFN” Konseri seyirciyle buluştu.

Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt: “Karnaval, herkese iyi geldi”

Karnaval Komitesi Başkanı ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, bu yıl 12’incisini düzenledikleri Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, dostluk ve kardeşlik ortamını sağlamak adına çok önemli bir misyon üstlendiğini belirterek “12’inci yılında yine yüz binlerce insan bu güzel kentte buluştu ve birlikte eğlendi. Buna ihtiyacımız vardı ve Karnaval’ın herkese iyi geldiğini düşünüyorum. Şimdi hedefimiz daha da büyük. Bundan sonraki Karnaval’da dünyanın bütün ülkelerinden çocukların Adana’ya geldiği bir Karnaval hayal ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Nisan’da Adana’da olmanın güzelliğini anlatmaya odaklanacağız. Sadece bir hafta değil Nisan ayının tamamında Adana’nın gezilmeye değer olduğunu anlatacağız” dedi.