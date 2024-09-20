Mira Coral Bay: Ras Al Khaimah'ta lüks yaşamın yeni dönemi başlıyor

Çevresindeki doğal güzelliklerden ve mercanların olağanüstü formundan ilham almış benzersiz mimarisi ve tesisleriyle dikkat çeken bu proje; uçsuz arazisi, prestijli markaları, geniş kat alanları ile öne çıkıyor. Mira Coral Bay, hem sakinlerine hem de ziyaretçilerine dünya lideri markaların DNA'sında kök salmış, lüks ve sofistike bir yaşam tarzı deneyimi sunacak.

Ras Al Khaimah'ın gayrimenkul alanındaki lideri Marjan, Al Mairid bölgesinde yeni ve büyük ölçekli bir sahil projesi olan Mira Coral Bay’in lansmanını gerçekleştirdi. Markalaştırdığı emlak portföyüyle ünlenen Mira Developments ile birlikte geliştirilen bu proje, Al Mairid’in statüsünü yatırım ve turizm merkezi alanında lider olarak yeniden tanımlayacak ölçüde iddialı. Mira Coral Bay, sadece sahil şeridinde gerçekleştirilen önemli bir yatırım olmakla kalmıyor aynı zamanda Marjan'ın, Emirlik’in gayrimenkul sahnesini geliştirmeye yönelik kararlılığını da vurguluyor.

Mira Coral Bay, saygın lüks segment markalarıyla iş birliği içinde geliştirilen çok amaçlı mülklerden oluşuyor. Bu ortaklık; Al Mairid’i dünya çapındaki altyapısıyla benzersiz bir bölgeye dönüştürerek geliştiren Marjan'ın yan kuruluşu RAK Dredging için de dönüm noktası.

Marco Casamonti & Partners / Archea Associati tarafından hazırlanan master plan ile Mira Coral Bay, Ras Al Khaimah dünya çapındaki yatırımcılar, sakinler ve turistler için cazibe merkezi haline gelecek. Dünyanın ileri gelen mimari ve tasarım firmasının bu yeni projesi de küresel çapta dikkat çekecek nitelikte.

Mira Coral Bay'deki mülklerin iddiası lüks, tasarım ve hizmette en yüksek standartları sağlamak. Ras Al Khaimah şehir merkezine sadece on dakika mesafede bulunan Mira Coral Bay, sakinlere ve ziyaretçilere Emirlik’in hareketli şehir yaşamına ayrıcalıklı erişim sağlarken aynı zamanda huzurlu bir sahil kaçamağı için de göz kırpacak.

Mira Coral Bay’de; yüz odadan oluşan beş yıldızlı ünlü bir spa oteli; iki yüz elli odalı bir resort otel; teknoloji harikası yat kulübü ve iki özel plaj yer alacak. Bu devasa mücevher, yüz altmış beş birimden oluşan altı villa kümesi; yüz yirmi sekiz birimden oluşan iki sıra ev kümesi; toplam altı yüz elli birimden oluşan dört apartman kümesi ve on premium marka restorandan oluşacak. Karma yerleşke; yeraltı otoparkı ve benzersiz mimarisiyle doğal güzellikleri buluştururken yaya konforunu göz önünde bulunduran manzaralı yürüyüş yollarını da kapsayacak. Master plan adeta Al Mairid’in huzurlu sahil şeridini ihtişamlı dağlarla buluşturan özel manzarasına övgü niteliğinde.

Mira Coral Bay, RAK Vision 2030 ile eşgüdümlü olarak yerel ekonomiyi canlandırmak ve Emirlik’in iş ve turizm gelişim potansiyelini artırmak amacıyla tasarlandı. Bu iddialı proje, aynı zamanda Marjan için yeni bir dönemin başlangıcı. Mira Coral Bay; benzersiz altyapısı ve mimarisiyle Al Mairid'i bir konut ve eğlence bölgesi olarak konumlandırıp iş fırsatları yaratmakla kalmayacak, Ras Al Khaimah'taki lüks yaşam tarzını da yeniden tanımlayacak.

Marjan

Marjan, Ras Al Khaimah'taki müstakil gayrimenkul alanının gözde aktörlerinden. Ve aynı zamanda Ras Al Khaimah'ı, bölgenin önde gelen turizm ve yatırım noktalarından biri olarak konumlandırmayı hedefleyen Al Marjan Adası gibi öncü projelerden sorumlu. Marjan’ın stratejik yaklaşımı, Ras Al Khaimah’ın doğal varlıklarını değerlendirmek ve Emirlik’in genişlemesinin temellerini atmak. Marjan, Ras Al Khaimah'taki dünya standartlarındaki master planlı toplulukları aracılığıyla yabancı yatırımları ve uluslararası ziyaretçileri çekerek Emirlik’i güçlü bir yatırım ve turizm merkezi olarak konumlandırıyor.

Mira Developments

Mira Group bünyesindeki Mira Developments, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirkettir. Dünyanın önde gelen yaşam tarzı markalarıyla iş birliği kuran grup, tam donanımlı konut ve ticari yapı projelerinde yer alır. En dikkate değer projeleri arasında; Burj Khalifa'ya yalnızca on beş dakika uzaklıktaki Meydan; Dubai’deki Bentley Home tarafından tasarlanmış, lagün topluluğunda yer alan seçkin ve izole Mira Villaları ile Dubai, Al Furjan'daki İtalyan moda ikonu imzalı dünyanın ilk rezidansı olarak kayda geçmiş Trussardi Rezidansları yer alıyor.

Marco Casamonti / Archea Associati Hakkında

1988 yılında Floransa'da Laura Andreini, Marco Casamonti, Silvia Fabi ve Giovanni Polazzi tarafından kurulan Marco Casamonti / Archea Associati; Floransa, Roma, Milano, Cenova ve Paris'te şubesi bulunan ve bünyesinde iki yüzden fazla mimarı istihdam eden bir mimarlık ve tasarım firması. Ayrıca Pekin, Dubai, Sao Paulo ve Tiran'daki iştirakleri sayesinde bugüne kadar kentsel planlama, master plan, mimari, iç tasarım ve yat tasarımı alanlarında dünya çapında projelere imza attı. Başlıca eserleri arasında İtalya'daki Antinori Şaraphanesi, Çin'deki Li Ling Dünya Seramik Sanat Şehri ve Arnavutluk'taki Arnavut Kulesi bulunmaktadır.

miradevelopments.ae

Bu bir reklamdır.