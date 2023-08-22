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Motosiklet ehliyetine yeni düzenleme geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 125 CC'lik motorların B sınıfı ehliyetle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin açıklama yaptı.

22 Ağustos 2023 | 12:30
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Motosiklet ehliyetine yeni düzenleme geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerlikaya, 125 CC'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin de konuştu.

Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili ortak çalışma yürüttüğünü söyledi.

"Eğitim almaları lazım"

Motosiklet kullanımıyla ilgili eğitimin öneminden de bahseden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 CC altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 CC altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli."

Bakan Yerlikaya, tehlikeli motor kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan, hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerin artacağını da sözlerine ekledi.

 

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