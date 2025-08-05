MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler İŞKUR MSB personel alımı kura çekiminde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan 3097 sürekli işçi alımı için başvurular 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında İŞKUR ve MSB Personel Temin Sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen sürekli işçi alımı kapsamında kura çekimi tarihi belli oldu. Adaylar, başvuru sürecinin ardından merakla bekledikleri kura sonuçlarını öğrenmeye hazırlanıyor.

MSB İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı'nda (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) yapılacak.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, kura sonuçlarını çekilişin ardından online sistem üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecekler. Kura sonrası süreçte ise adaylardan belge teslimi, güvenlik soruşturması ve sağlık kontrolleri gibi adımları tamamlamaları beklenecek.

MSB ALIM YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

Milli Savunma Bakanlığı'nın işçi alımı yapacağı meslek grupları şu şekilde sıralanıyor:

Şoför

Ambalajcı

Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi

Saraç

Kaynak Teknisyeni

Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı

Tornacı, Tesviyeci, Frezeci

Makine Bakım Onarım Teknisyeni

Metal Yıkama Yağlama İşçisi

Optik Aletler İmalat İşçisi

Plastik Mamüller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Polyester İmal İşçisi

Terzi

Lastik Tamircisi

Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı

Elektrikçi

Aşçı

İnşaat Ustası

Marangoz

KURA SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

MSB'nin sitesinde yer alan bilgilere göre;