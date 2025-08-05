MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler İŞKUR MSB personel alımı kura çekiminde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan 3097 sürekli işçi alımı için başvurular 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında İŞKUR ve MSB Personel Temin Sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen sürekli işçi alımı kapsamında kura çekimi tarihi belli oldu. Adaylar, başvuru sürecinin ardından merakla bekledikleri kura sonuçlarını öğrenmeye hazırlanıyor.
MSB İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?
Kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı'nda (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) yapılacak.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, kura sonuçlarını çekilişin ardından online sistem üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecekler. Kura sonrası süreçte ise adaylardan belge teslimi, güvenlik soruşturması ve sağlık kontrolleri gibi adımları tamamlamaları beklenecek.
MSB ALIM YAPILACAK MESLEK GRUPLARI
Milli Savunma Bakanlığı'nın işçi alımı yapacağı meslek grupları şu şekilde sıralanıyor:
- Şoför
- Ambalajcı
- Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi
- Saraç
- Kaynak Teknisyeni
- Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı
- Tornacı, Tesviyeci, Frezeci
- Makine Bakım Onarım Teknisyeni
- Metal Yıkama Yağlama İşçisi
- Optik Aletler İmalat İşçisi
- Plastik Mamüller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Polyester İmal İşçisi
- Terzi
- Lastik Tamircisi
- Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı
- Elektrikçi
- Aşçı
- İnşaat Ustası
- Marangoz
KURA SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
MSB'nin sitesinde yer alan bilgilere göre;
- Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.
- Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sınava kabul edilecektir.
- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.
- Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
- Sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.
- Sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.
- Yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaylardan “İşe alınacağı meslek kolunda” yürürlükte bulunan Yönetmeliklere uygun ve çalıştırılamayacağı işler kısmı mutlaka dolu ve istihdam amaçlı alınmış olacak. Tüm bu özelliklere sahip sağlık kurulu raporu 6331 sayılı Kanunun 15. maddesinin 1. fıkrasının (1- işe 3 girişlerinde, 2- iş değişikliğinde, 3- işe dönüşlerinde ve 4- düzenli aralıklarla) bentleri gereği işyeri hekimi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından incelenecek, inceleme sonrası kişiye “Uygundur./Uygun değildir.” raporu düzenlenecektir.
- İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.
- İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.