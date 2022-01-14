ÖSYM’nin başvuru kılavuzunu yayınlamasıyla birlikte MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) başvuruları da başladı. Peki MSÜ 2022 başvurusu nasıl yapılır? MSÜ başvuru ücreti ne kadar? İşte MSÜ sınavına ilişkin ayrıntılar…

MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ

MSÜ başvuruları 13 Ocak ila 9 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2022 MSÜ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2022 – MSÜ ADAY BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAVI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), 27 Mart 2022 tarihinde uygulanacak. Sonuçlar ise Nisan ayının 14’ünde erişime açılacak.

MSÜ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapabilecekler.

MSÜ SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ sınav başvuru ücreti 2022 yılı için 130 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olacak.

MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

MSÜ 2022 kılavuzu henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene şartlar arasında bulunan bazı maddeler şöyleydi:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler fakat Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalılar.)

2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) yalnızca erkek öğrenci alınacak.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu olmak), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlu olmak) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2001 ve sonrası doğumlu olmaları) gerekmektedir.