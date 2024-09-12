Şahinler Holding’e bağlı Avrupa Serbest Bölgesi’nde kurulan bu ileri teknoloji fabrikası, Mubea’nın üretim kapasitesini üç katına çıkaracak. Türkiye’de ilk defa uçak parçalarının üretileceği bu tesis, ülkenin havacılık sanayisi açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Açılış töreni; Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Tekirdağ İl San. ve Tek. Müdürü Fahrettin Akçal, Batı Marmara Gümrük Bölge Müdürü Akif Ertekin, Avrupa Serbest Bölge Müdürü Eyyüp Daşkın, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Avrupa Serbest Bölgesi Genel Müdürü Tarkan Değirmenci, Mubea Aviation Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Koch, Mubea Aviation Havacılık Genel Müdürü Aytaç Çetin, Airbus Üst Düzey Yöneticileri, ASB Yatırımcı Temsilcileri ve çok sayıda basın mensubunun katılımları ile gerçekleştirildi.

Törende konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin şunları söyledi:

“Türkiye’nin en önemli teknoloji ve sanayi projesi Avrupa Serbest Bölgesi (ASB), 2 milyon m2’lik arsa üzerinde kuruludur. Temeli; dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Mesut Yılmaz ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin tarafından atılmıştır. Ruhları şad olsun. Bu önemli projeyi çok desteklediler.

Açılışını 2003’te zamanın Başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Ona da minnettarız, sağolsun. Avrupa Serbest Bölgesi, Türkiye’deki serbest bölgeler içinde en son kurulmasına rağmen ilk sıralara yerleşti. Ticaret Bakanlığı himayesinde Türkiye’deki 17 serbest bölgenin üyeliği ile 2023 yılında SEBKİDER’i kurduk. Ben bu derneğin Yüksek İstişare Kurulu Üyesiyim, ASB Genel Müdürümüz Tarkan Bey de derneğin Başkan Yardımcısı. Böylece bizi ve kullanıcılarımızı hem Ankara’da hem de kamuoyunda genelde koruyacak lobimiz oldu.

SEBKİDER’le amacımız, ülkemize gelen doğrudan yabancı yatırımları iki katına çıkarmak. İstihdam, üretim ve ihracat konularında Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktır. Bu noktada serbest bölgelerimizin çoğalması ve iyi korunması lazım. 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmi olan ASB’de, uçak ve otomotiv yan sanayi, kimya, ambalaj, metal, plastik, tekstil, gıda gibi farklı sektörlerde ileri teknoloji ile üretim yapılıyor.

Avrupa Serbest Bölgesi’nden, %70’i yabancı sermayeli 200’e yakın firmadan, 170 ülkeye ihracat yapılıyor. Bunlardan biri de bu kıymetli yatırımcımız Mubea’dır. Dünyanın en önemli teknolojilerini üreten Mubea, 3M, Polyplex, İndoroma, Bekart, Lindsay, Korozo, Frederic, Trinox, YCM, EUROTEC gibi firmalarımızdan, dünyanın dört bir bucağına 1,5 milyar dolarlık yüksek katma değerli ürünler ihraç ediliyor. Burada örnek bir sanayi teknoloji bölgesi, bir anlamda Silikon Vadisi yarattık. ASB’de doluluk oranı %99’a ulaştı. Bölgemize çok yoğun talep olmasına rağmen yatırım yapmak isteyen firmalara cevap veremiyoruz. Dolayısıyla serbest bölgemizi genişletme ya da yeni bir serbest bölge kurma gayretindeyiz. İnşallah Mubea’ya yeni yatırımları için güzel yerler hazırlayacağız. Avrupa Serbest Bölgesi’nin yatırımcılar için çok önemli avantajları var. Yurtdışı satışlarda kurumlar vergisinden muaf, KDV yok, Tapu harcı yok, Avrupa’ya yakınız, (kara, hava, deniz hatlarına yakın) Mükemmel alt ve üstyapı hizmetleri, Minimum düzeyde bürokrasi, Eğitimli ve kaliteli iş gücü.

En önemli faktörlerden biri de Şahinler Holding’in yenilikçi vizyonuyla, yatırımcıya iyi hizmet vermesidir. Ayrıca yerel ve ulusal kurumlarla iyi ilişkiler içinde olmasıdır. Bizim 4 kıtada başarılı firmalarımız var. Müşterilerimizi iyi tanırız ve en iyi hizmeti veririz. Aynı şeyi otellerimiz için de yapıyoruz. Şu an otellerimiz Almanya ve Avrupa’dan gelenlerle doludur. ASB’de 8.000’in üzerinde direkt çalışanımız var. Tedarik zincirlerinde çalışanlarla 15.000 kişiyi buluyoruz. Bugün, sadece ASB için değil, Türkiye ekonomisi için de çok önemli bir tesisin açılışı için buradayız.

2014’te Ankara’da, Almanya’nın Aachen şehrinden Frieder Flamm’la, Airbus’ın önemli teknolojik uçak parçalarını üretecek Flammaerotec firmasının temelini atmıştık. Bu yatırımın benim için ayrı bir anlamı vardı. Çünkü yıllar önce yüksek mühendislik eğitimi aldığım ve iş hayatına başladığım Aachen şehrinden bir yatırımcının ve hemşerim Flamm’ın gelip ASB’de yatırım yapması beni çok mutlu etmişti. Bay Flamm yaşlanması nedeniyle 7 fabrikasını, 3 milyar Euro cirosu olan büyük bir Alman şirketi Mubea’ya satmış. Mubea’nın şu anki sahibi Thomas Muhr da aynı eyaletten yani NRW eyaletinden bir sanayici. Buna da çok seviniyorum. Bölgeyi beğenen Mubea, havacılık sektöründe büyümeyi devam ettiriyor. Avrupa Serbest Bölgesi’ndeki 12.000 m2’lik arazilerine ek, açılışını yapacağımız bu fabrikanın 46.400 m2’lik arazisini de katarak toplamda 60.000 m2’nin sahibi oldu. İlk önce yapılan toplamda 4.000 m2 kapalı alandaki üretim kapasitesini bu tesisle 21.000 m2’ye çıkaracak. Bu yeni havacılık yatırımının büyüklüğü 44 Milyon Euro. Bu tesisle birlikte çalışan sayısı 250 kişinin üzerine çıkacak. 40 Milyon Euro da ciro hedefliyor.

Dünya çapında 55 fabrikası olan ve 108 yıldır faaliyet gösteren, Airbus parçaları üretecek Mubea’nın burada daha çok yatırım yapıp yeni teknolojileri getireceğine inanıyorum. Airbus, yeni nesil uçakların üretiminde, özellikle yakıt verimliliği, hafif malzemeler, çevre dostu teknolojiler ve dijitalleşme alanında çığır açan teknolojiler geliştiriyor. Karbon salınımını azaltmayı hedefleyen hidrojenle çalışan uçak projeleri büyük ilgi görüyor. Airbus, uçuş güvenliği konusuna büyük yatırımlar yapıyor. Onların değerli yöneticileri de burada aramızda. ASB’yi genişletebilirsek başka büyük grupları da bölgeye çekeceğiz. Bu tür yatırımlarla her iki ülkenin ekonomisine daha çok katkılar sağlayacağız. Ayrıca Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine de faydalı olacağız. Bu önemli yatırımın ülkemize ve Almanya’ya hayırlı olmasını diyorum. İnşallah Muhr Bey de bolca para kazanıp büyümeye devam eder. ” dedi.

Mubea Aviation Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Koch ise:

“Yaklaşık 17.000 çalışanı ve dünya çapında 50'den fazla üretim, geliştirme ve satış lokasyonuyla Mubea Group, yaklaşık 4 milyar avroluk satış gerçekleştirmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki otomotiv pazarlarında yer alıyoruz ve müşterilerimiz arasında neredeyse tüm büyük otomobil üreticileri bulunuyor. Mubea bir aile şirketi olmaktan gurur duymaktadır ve Muhr ailesi Grubun açık ara en büyük hissedarıdır. Mubea, 2018 yılında becerilerini ve teknolojik uzmanlığını havacılık ve uzay sektörüne taşıma kararı aldı. O zamanlar bunu tek başımıza yapamazdık, ancak güçlü bir müşteri tabanına, net bir değer önerisine ve bir aile işletmesi olarak kültürel açıdan uyumlu bir ortak arıyorduk. O dönemde havacılık ve uzay endüstrisinde yaklaşık 80 milyon Euro ciroya sahip olan Flamm Group, yaklaşık 450 çalışanı ve Almanya'nın kuzeydoğusundaki Schwerin'de ve burada Ergene'de olmak üzere iki üretim tesisiyle faaliyet göstermektedir. Geçtiğimiz yıl Mubea, bugün Almanya ve Macaristan'da 2 tesisi bulunan Mubea Aerostructures'ın yanı sıra Kanada'da 4 tesisi ve Polonya'da bir fabrikası bulunan Mubea Cyclone'u satın alarak havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerini önemli ölçüde genişletti. Yaklaşık 2.350 çalışanı ve 450 milyon Euro'yu aşan cirosuyla Mubea Aviation, havacılık sektörünün dünya çapındaki ilk 100 tedarikçisi arasında yer almaktadır.

Mubea Group yaklaşık 25 yıldır Türkiye'de faaliyet göstermekte ve eski Flamm Group'un ana faaliyet alanı ile Mubea Group'un ana faaliyet alanını birleştirmektedir. Bugün de gördüğünüz gibi, burada müşterilerimiz ve kendimiz açısından başarabildiklerimizden son derece memnunuz. Yaptıkları işe tutkuyla bağlı mükemmel bir ekibimiz var ve gelecekte de aynı bağlılığı ve başarı azmini görmeyi umuyoruz. Şu anda yaklaşık 4,7 hektarlık bir alanda, 17.000 metrekarelik üretim alanı ve 2.000 metrekarelik ofis alanına sahip bir fabrikada faaliyet gösteriyoruz. Bu tesis temelde Schwerin Almanya'daki tesisimizin ikizi niteliğinde ve sac metalden montaja kadar tüm üretim teknolojilerini dikey olarak entegre bir yaklaşımla bir araya getiriyor. Bu sayede siz değerli müşterilerimize detaylı parçalar, bileşenler ve alt montajlar için endüstriyel olarak bağımsız iki kaynak sunarak risk minimizasyon stratejinize katkıda bulunmamızı sağlıyor. Bu tesisle Türkiye'ye ilave faydalar sağlayabiliriz. Airbus A320, A330 ve A350 için önemli iş paketleri buradan çıkacaktır. Mubea'nın gelecekteki Avrupa uçak programlarındaki büyümesi, bu lokasyondaki yeni tesisimizden karşılanacaktır. 44 milyon Avro'dan fazla yatırım yaptık, 250'den fazla istihdam yaratmayı ve önümüzdeki yıldan itibaren yaklaşık 40 milyon Avro ciro elde etmeyi hedefliyoruz. Bu demektir ki, ilave havacılık ve diğer yerel müşterilere hizmet vermek için de yeterli kapasite olacaktır. Gördüğünüz gibi, burada üretim alanımızı neredeyse üç katına çıkaracak iki ek üretim hangarı için yeterli alanımız var. Bu yeni fabrikada, alüminyum ağırlıklı olmak üzere metal sektörüne odaklanacağız. Detay parça üretimi için kapasite oluşturduk ve montaj faaliyetlerimizi de mevcut fabrikamızdan bu yeni binaya taşıdık. “Eski” tesis, Ergene I, havacılık ve uzay endüstrisine yönelik kompozit parçalar için üretim merkezimiz olarak hizmet verecek. Yaklaşık 6 milyon avronun üzerindeki yatırımımızın ardından, burada da seri üretime başlayabildik. Türkiye'de elverişli çalışma koşulları ve kalifiye ve yüksek motivasyonlu işgücünün mevcudiyeti konusunda çok iyi deneyimler edindik, bu nedenle Ergene'deki varlığımızı önemli ölçüde genişletme kararı son derece yerinde bir karardı. Ergene'deki iki tesis, gelecekte havacılık ve uzay sektörümüz için önemli bir ayak olacaktır.” dedi.

Avrupa Serbest Bölge Müdürü Eyüp Daşkın ise,

“Bugün burada Haziran 2023 tarihinde temeli atılan Mubea Havacılık Firmamızın bölgemizdeki ikinci fabrikasının açılışını yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Mubea Havacılık firması bölgemizde bulunan 55 yabancı sermayeli firmadan birisidir. Uçak parçaları üretmektedir. Bölgemizde bu tesisiyle birlikte 44 milyon Euro’luk bir yatırım gerçekleştirmiştir. 250’nin üzerinde kişi istihdam edecektir. Serbest bölgeler; ülkemiz kalkınmasındaki önemli enstrümanlardandır. Türkiye serbest bölgelerinde üretim başta olmak üzere, alım satım ve çeşitli ticari faaliyetler yürütülmektedir. Bölgemiz, ülkemizdeki 19 serbest bölgeden ticaret hacmi bakımından üçüncü sıradadır. 2023 yılında ticaret hacmimiz 3 milyarı aşmıştır. Bölge firmalarımız 105 ülkeyle ticaret gerçekleştirmiştir. Bölge istihdamı 8 bin kişiye ulaşmıştır. Kuruluşundan bu yana bölgemize 1 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleşmiş olup, bunun yüzde yetmişi yabancı yatırımdır. Yabancı yatırımcı oranı bakımından Türkiye serbest bölgeleri içinde ilk sıradayız. Bölgemizdeki birçok yatırımcımız bölgemizde faaliyete başladıktan sonra büyüdüler. Onlardan birisi de Mubea Havacılık firmasıdır. Mubea Havacılık firmasının kısa sürede üçüncü yatırımına da başlayacağını ümit ediyor ve bekliyoruz. Bu vesileyle; bu güzel yatırımı bölgemizde gerçekleştiren Mubea Havacılık firmasının değerli yetkililerine, bu tesisi inşa eden Baykara firmasının yönetici ve çalışanlarına, bu yatırımda emek ve katkıları olan bölgemiz Kurucu ve İşleticisi Şirketi ile Teksan Jeneratör firması yetkililerine teşekkür ediyor, açılışa katılan bütün misafirlerimize saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Misafirleri selamlayarak konuşmasına başlayan Ergene Kaymakamı Kadir Duman,

“Ergene Kaymakamı olarak, burada bulunmaktan büyük onur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Öncelikle devletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, ülkemiz yabancı yatırımcılara sonuna kadar açıktır. Özellikle nitelikli havacılıkla ilgili bir fabrikanın burada kurulması ve mevcut fabrikanın yanında ikinci fabrikanın faaliyete geçmesi bizi son derece mutlu etmiştir. Ergene'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Avrupa Serbest Bölgesi, bu yatırımlar için en doğru yer. Bölgedeki altyapı ve üst yapı tamamlanmış olup, memnuniyet oranı yüksek olduğu için de %100’e yakını dolmuştur. 2003 yılından bu yana 21 yıllık bir geçmişe sahip serbest bölgemiz, oluşturduğu ticaret hacmiyle ülkemizde üçüncü sırada. Genişleme alanlarımız kısıtlı olsa da bazı bölgelerimiz var, onları da katarsak ilerleyen günlerde Türkiye'deki serbest bölgelerin içinde ticaret hacmiyle birinci sıraya oturacağımıza inanıyoruz. Yaklaşık 11 yıl önce Çorlu'dan ayrılarak kurulan genç bir ilçe olarak, bu süre zarfında önemli bir gelişim kaydettik. Ergene’nin ismini daha fazla hafızalara kazıma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Hem Mubea Havacılık’a hem de Şahinler Holding’e özellikle teşekkür ediyor, yatırımların devamını diliyoruz.” dedi.

Açılış töreni yeni Mubea tesisi Ergene II’nin gezisi ile sona erdi.