ARA
Bist 100
9079,97
3,1%
Bist 100
Dolar/TL
32,3431
0,2175%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9248
-0,0462%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0798
-0,2559%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2306,64
1,25%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

"Mücevher ihracatında sert düşüş var"

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, mücevher ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 30’larda bir düşüş yaşandığını belirtti.

28 Mart 2024 | 18:14
"Mücevher ihracatında sert düşüş var"

Mücevher İhracatçıları Birliği başkanı Burak Yakın, sektör olarak doğal afetler, ekonomik sorunlar gibi koşullarda her zaman Türkiye için seferber olduklarını ve çok ciddi fedakarlıklar yaptıklarına dikkat çekerek, tüm uyarılarına ve ekonomi yönetiminin tüm çabalarına rağmen, altın kotası uygulamasının mücevher ihracatına çok büyük zarar verdiğini dile getirdi.

Dünyanın en büyük fuarlarından birisi olan İstanbul Jewelry Show’un bu sene 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacağını belirten Yakın, “Altında uluslararası piyasalarla Türkiye arasındaki fark kısa süre önce kg başına 3 bin USD idi, iç talepteki sıkışıklıktan dolayı bugün 6 bin Dolara kadar yükseldi. Yani gramda 6 USD’lik büyük bir makas oluştu. Bu kadar büyük makas ihracatçılarımızın Türkiye’de üretim yaparak ihraç etmesini engelliyor. Tabi bu arada bir gram altın alan yatırımcımız da aslında 6 USD pahalıya alıyor.” dedi.

Yıllık bazda ihracat rakamlarını değerlendirirken, altın fiyatlarındaki değişimlerin önemli olduğunun altını çizen Yakın,  ihracat verilerini analiz ederken şunları söyledi:

“2023 yılında 24 Mart tarihine kadar 1 milyar 546 milyon USD tutarında ihracatımız var. Bu yılın aynı döneminde ise 1 milyar 353 milyon USD ihracat yapabildik. Bu verilere göre yüzde 12,47 oranında bir azalma söz konusu. Ancak bu rakamlar doğru ama gerçek değil. Zira geçen sene onsu 1800-1900 USD bandında olan altın bu sene uluslararası piyasalarda 2200 USD seviyelerinde ki bu da yüzde 20 civarında bir artış anlamına geliyor. Bu veriyle entegre ettiğimizde değer olarak yüzde 12,47 olan düşüş reel olarak yüzde 30’ların üzerinde… Tabi bir de kg’da 6 bin Doları bulan bir makas var. Mücevher ihracatçısının karı zaten kg’da 5 bin Dolar… Bu da ihracat yaptığımız ama kar etmediğimizi gösteriyor. Olur bunlar, ticarette hep kar edeceğiz diye bir kural yok, kar ve zarar kardeştir. Hele ki Türkiye’mizin ekonomik durumu için biz bu fedakarlığı seve seve yaparız. Ama gördüğünüz gibi artık bu fedakarlık sektörün bitmesine neden oluyor. Sahuru, iftarı olunca oruç sağlıklı bir ibadet, ama belli bir süre sahuru da iftarı yapamazsak ölürüz.”

Ekonomi yönetimiyle sürekli gelişmeleri istişare ettiklerinin altını çizen Yakın, reel sektör olarak üretime, istihdama ve ihracata yüksek katma değerli katkı sağlayan mücevher sektörünün bu güne kadar devletten ne teşvik ne hibe istemediğinin altını çizdi. Yakın, mücevher ihracatçısının uluslararası piyasadaki rakipleriyle eşit koşullarda hammadde almasının rekabetçi olmasını sağlayacağını, aksi durumda Türkiye’nin Dubai, İtalya ve Mısır’a yatırım yapmaya başlayan yabancı ve hatta yerli yatırımcı için cazip ülke olmaktan çıkacağını belirtti.

Yakın, ekonomi yönetiminden mücevher ihracatçıları birliği üyesi olan firmaların koşulsuz şartsız, en az geçen sene yaptıkları ihracat kadar altını uluslararası piyasalardaki koşullardan alarak sektöre can suyu verilmesini istedi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2306,64 1,25%
  • ALTIN ONS 2218,23 1,06%
  • BIST 100 9079,97 3,1%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,358 0,02%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35367 -0,22334%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,5745 0,2664%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3431 0,2175%
  • EURO/DOLAR 1,0798 -0,2559%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9248 -0,0462%
  • STERLIN/DOLAR 1,26276 -0,02731%
Günün En Çok Okunanları
Flo 2024’te 1,3 milyar TL yatırım yapacak
"Mücevher ihracatında sert düşüş var"
"Mücevher ihracatında sert düşüş var"
ASELSAN'dan 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
ASELSAN'dan 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
S&P, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yükseltti
S&P, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yükseltti
Amazon'dan yapay zeka şirketine dev yatırım
GERİ
İLERİ
Flo 2024’te 1,3 milyar TL yatırım yapacak
"Mücevher ihracatında sert düşüş var"
ASELSAN'dan 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
"Mücevher ihracatında sert düşüş var"
ASELSAN'dan 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
ASELSAN'dan 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
S&P, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yükseltti
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL