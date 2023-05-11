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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

11 Mayıs 2023 | 14:39
Son Güncellenme: 11 Mayıs 2023 | 14:49
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti genel merkezi önünde basın toplantısı düzenledi. 

İnce şunları söyledi:

''Son 45 günde gördüklerimi son 45 senede görmedim. Sahte dekontlar olmayan bacanaklar görüntüler fotoğraflar yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü kendisi kesiyor oraya koyuyor bunu FETÖ'cüler yapıyor.

Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmedi. Bütün bunlar olurken bu ülkenin savcıları görmediler. 'Özel hayatın gizliliği' diye yazanlar FETÖ'cülerin ortağıdır. Benim böyle bir ses kaydım görüntüm yok. Bu özel hayat falan değil bu iftira. Gerçek değil. 
Türkiye Cumhuriyet Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Alenen iftira. 5 milyon dolarlık dekont... Yazıyor geçiyor adam. Nerede bu savcılar?

Her şeyim ortada benden başka mal varlığını açıklayan hiç kimse yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Her gün bir iftira var. Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım. İstedikleri kadar montaj kaset yapsınlar Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM, BUNU MEMLEKETİM İÇİN YAPIYORUM"

'Saraydan para aldı çekilemez.' diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan bu sahte dekontlardan, montajlardan korktuğum falan yok. 45 gündür direniyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum.

Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim, bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık.

Bahaneleri kalmasın yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum.''

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