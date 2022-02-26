NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 25 Şubat 20222’de video konferans yöntemiyle düzenlenen olağanüstü nitelikli NATO zirvesi sonrasında ittifakın Mukabele Kuvveti’nin ilk kez Doğu Avrupa’ya konuşlandırılacağını açıkladı. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters da NATO ülkelerinin gelişen güvenlik ortamı uyarınca mukabele planlarının onaylanması üzerine Mukabele Kuvveti’nin unsurlarını görevlendirdiklerini duyurdu. Wolters, “Bu, tarihi bir andır ve ittifak, caydırıcılık ve savunma rolü içinde ilk kez bu yüksek hazırlıklı kuvvetleri görevlendirmiştir.” açıklamasını yaptı. Peki, Mukabele Kuvveti nedir? NATO’nun Mukabele Kuvveti’nde kaç asker var? İşte yanıtları:

MUKABELE KUVVETİ (NRF) NEDİR?

Öncelikle Mukabele Kuvveti nedir? NATO Mukabele Kuvveti (NRF) krizlere hızlı karşılık verme imkanına sahip çok uluslu güç olarak biliniyor. NRF kısaltması ‘NATO Response Force’ dan geliyor. NATO, Mukabele Kuvveti şöyle tanımlıyor: NATO Mukabele Gücü (NRF), İttifak’ın ihtiyaç duyduğu her yerde hızla konuşlandırabileceği kara, hava, deniz ve Özel Harekat Kuvvetleri (SOF) bileşenlerinden oluşan, oldukça hazır ve teknolojik olarak gelişmiş çok uluslu bir kuvvettir. Operasyonel rolüne ek olarak, NMG eğitim ve öğretimde daha fazla işbirliği, artan tatbikatlar, afet yardımı için destek ve teknolojinin daha iyi kullanılması için kullanılabilir.

MUKABELE KUVVETİ NE ZAMAN KURULDU?

NATO Mukabele Kuvveti, NATO’nun 2002 yılında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’daki zirvesinde alınan kararla kuruldu.

NATO MUKABELE KUVVETİ’NDE KAÇ ASKER VAR?

Mukabele Kuvveti NRF, yüksek hazırlık seviyesine sahip hava, deniz ve kara unsurlarından oluşuyor. Yaklaşık 40 bin asker NRF içinde görev yapıyor. Genel komuta görevi Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı’nda (SACEUR) bulunuyor. Güçlü muharebe yeteneği ve esnek hareket kabiliyetine sahip bu birlikler, yılın 365 günü ve 7 gün 24 saat güvenlik krizlerine karşılık vermek üzere hazır tutuluyor. NRF, sadece krizlere karşılık vermede değil, afetlerde de görevlendirilebilecek şekilde hazır bekletiliyor.

NATO ülkeleri, Mukabele Kuvveti‘ne dönüşümlü olarak her yıl katkıda bulunuyor. Kuvvetin içinde hava, deniz, ve kara birliklerinin yanı sıra özel operasyon birlikleri görev yapıyor. Kuvvetin komutası Hollanda’nın Brunssum ve İtalya’nın Napoli kentlerindeki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlıkları arasında değişimli olarak icra ediliyor.

NFR İÇİNDEKİ ÖNCÜ KUVVET VJTF

NRF içinde Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Gücü (VJTF) yer alıyor. Yaklaşık 5 bin askerden oluşan kara birliğinin yanı sıra hava, deniz ve özel operasyon birlikleri, VJTF içinde hazır tutuluyor.

Bu birlikler, gerekli hallerde 2-3 gün içinde harekete hazır hale geliyor. VJTF’nin komutasını müttefik ülkeler dönüşümlü şekilde yerine getiriyor. NATO müttefikleri, 2014 yılında Mukabele Kuvveti’ni geliştirmeye karar verdi. VJTF, bu amaçla “ öncü güç” olarak oluşturuldu.

olarak oluşturuldu. VJTF içindeki kara unsurlarının komutasını 2021’de Türkiye yürütmüştü. Türkiye, NATO Mukabele Kuvveti için Deniz Unsur Komutanlığı görevini 2023 yılında, Hava Unsur Komutanlığı görevini de 2025 yılında icra edecek.

Türkiye, NATO Mukabele Kuvveti için Deniz Unsur Komutanlığı görevini 2023 yılında, Hava Unsur Komutanlığı görevini de 2025 yılında icra edecek. NATO Mukabele Kuvveti içinde bir de deniz unsuru yer alıyor. Deniz unsuru, NATO Daimi Deniz Görev Grupları ve Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Gruplarına bağlı olarak görev icra ediyor.

Bunların dışında Mukabele Kuvveti içinde muharip hava ve hava destek unsuru, Özel Operasyonlar Kuvveti ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma görev gücü bulunuyor.

NRF unsurları, daha önce Ağustos 2021’de NATO güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinden sonra NATO ile çalışan Afganistanlılar ve ailelerinin tahliyesini desteklemek için aktif hale getirilmişti. NRF, güvenlik krizlerine karşılık vermek üzere toplu savunma kapsamında harekete geçirilmemişti.

MUKABELE KUVVETİ (NRF) İÇİNDE NELER VAR?

NATO internet sitesinde bu soruyu da şöyle yanıtlıyor:

Bir komuta ve kontrol unsuru: NRF’nin operasyonel komutası, Brunssum ve Napoli’deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlıkları arasında değişmektedir;

Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Gücü (VJTF) : Yaklaşık 20.000 kişilik bu NRF unsuru, yaklaşık 5.000 asker ve hava, deniz ve SOF bileşenlerinden oluşan çok uluslu bir kara tugayı içerir. Öncü elemanlar iki ila üç gün içinde hareket etmeye hazırdır. Müttefikler dönüşümlü olarak VJTF’nin liderliğini üstlenirler;

İlk Takip Kuvvetleri Grubu (IFFG) : Bir krize yanıt olarak VJTF’yi takiben hızla konuşlandırılabilen yüksek hazırlıklı kuvvetlerdir. İki çokuluslu tugaydan oluşuyorlar;

Bir denizcilik bileşeni: Daimi NATO Denizcilik Gruplarını (SNMG’ler) ve Daimi NATO Mayın Karşı Tedbir Gruplarını (SNMCMG’ler) temel alır;

Bir muharebe havası ve hava desteği bileşeni ;

Özel Harekat Kuvvetleri ve

kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) savunma görev gücü .

STOLTENBERG MUKABELE KUVVETİ İÇİN NE DEDİ?

Stoltenberg, NATO’nun ilk kez Avrupa’nın doğusuna Mukabele Kuvvet göndermesi kararını şöyle duyurmuştu:

“Dün NATO müttefikleri savunma planlarımızı harekete geçirmişti. Bunun sonucu olarak havada, karada ve denizde duruşumuzu güçlendirmek ve olasılıklara hızlıca karşılık verebilmek için NATO Mukabele Kuvveti unsurlarını konuşlandırıyoruz. ABD, Kanada ve Avrupalı müttefikler ittifakın doğusuna birlerce ilave asker gönderdi. Farklı yerlerde alarm durumunda 100’den fazla savaş uçağımız ve Kuzey’den Akdeniz’e kadar üç uçak gemisi grubunu da içeren 120 gemimiz bulunuyor. Yanlış anlaşılmalara ve yanlış hesaplara yer olmamalı. Her bir müttefiki, ittifakın her bir santimetresini korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapacağız.”

Stoltenberg, NATO Mukabele Kuvveti’nin toplu savunma bağlamında ilk kez konuşlandırılacağını, bu kuvvetin ABD’li ve Avrupalı askerleri içerdiğini aktardı.